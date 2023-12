Cete amplia horário de funcionamento em 2024

O Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), em Porto Alegre, começa o ano de 2024 com novidade para os frequentadores. Segundo informações da prefeitura, o horário de funcionamento do espaço, administrado pela Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), será ampliado com abertura a partir das 6h. A iniciativa passa a valer em 2 de janeiro.

O Centro, localizado na R. Gonçalves Dias, 700, no bairro Menino Deus, terá horário de funcionamento a partir das 6h, de segunda a domingo, com fechamento às 21h durante a semana, às 16h durante o sábado e 21h no domingo.

Segundo a prefeitura, a ampliação do horário se junta a uma série de ações que buscam aproximar o Cete do público gaúcho, como a reforma da pista de caminhada e a nova iluminação da pista de atletismo.

“Essa já é a quinta ampliação de horário desde que a gestão do secretário Danrlei de Deus assumiu em 2021. Além de deixar o Cete aberto mais tempo ao público, nós seguimos trabalhando para aumentar os serviços e a qualidade do espaço como um todo. Afinal, o Cete é a casa do esporte gaúcho e queremos que todos sejam bem-vindos”, destacou o diretor-geral da SEL, Bruno Ortiz Porto.

O Cete oferece à comunidade pista de atletismo, academia ao ar livre, ginásios poliesportivos e de luta, espaço para esgrima, quadras de futebol, vôlei e tênis.

Para mais informações: