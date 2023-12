LISTA: do frescobol ao Stand Up Paddle, 15 esportes para praticar na praia

início do verão diversos benefícios para a saúde, já que exigem maior nível de esforço físico. Seja para se manter ativo nas férias ou para se divertir com amigos e família, confira uma lista de 15 esportes para praticar na praia. Com o, o litoral é um dos destinos preferidos para aproveitar a estação mais quente do ano. Além do ambiente agradável e do ar fresco, a prática esportiva na areia ou no mar ainda oferece, já que exigem maior nível de esforço físico. Seja para se manter ativo nas férias ou para se divertir com amigos e família, confira uma

Na areia

Frescobol

Criado no Rio de Janeiro na década de 1940, o frescobol é uma opção acessível e prática para garantir a diversão na areia. O esporte é colaborativo e o principal objetivo é manter a bola em movimento usando raquetes de madeira, fibra de vidro ou materiais sintéticos. Ele geralmente é disputado por duplas, mas pode ser adaptado para que mais pessoas participem.

Beach Tennis

esporte que virou queridinho dos brasileiros é um dos que pode ser praticado à beira-mar. Parecido com o tênis, a modalidade é praticada na areia por jogadores que tem o objetivo de passar a bolinha para o outro lado da rede, sem deixar com que caia no chão. O esporte pode ser praticado no formato de 1 X 1 ou em duplas.

Frisbee

Praticado com disco, geralmente feito de plástico, o frisbee é um esporte que pode ser praticado individualmente, como um bumerangue; em duplas, o que é mais comum nas praias brasileiras; ou em equipes, o que configura o Ultimate Frisbee. Para quem planeja jogar em duplas, o estilo de jogo é de arremesse e pegue, em que um praticante joga o disco no ar e o seu companheiro precisa agarrá-lo sem que caia no chão.

Futebol de areia

Também conhecido como futebol de praia, o esporte mistura regras do futebol e do futsal. Cada equipe é formada por cinco jogadores, sendo que um deles é o goleiro. Nas competições oficiais, as quadras têm dimensões entre 35 e 37 metros de comprimento por 26 a 28 metros de largura e a bola deve ser de couro ou material sintético impermeável. Mas para bater uma bolinha na areia com os amigos, uma bola e chinelos para fazer as "traves" já bastam.

Futevôlei

Mais uma modalidade nascida na Cidade Maravilhosa, o esporte se popularizou na década de 1990 já que caiu no gosto de jogadores de futebol da época como Romário, Edmundo, Renato Portaluppi e Djalminha. O treinador gremista, inclusive, ainda é comumente visto praticando o esporte nas praias da Zona Sul do Rio de Janeiro. O esporte é muito semelhante ao vôlei, mas as mãos e os braços não podem ser utilizados para encostar na bola. De resto, vale toque com os pés, ombros, peitos, cabeça... o que a habilidade permitir.

Slackline

O esporte de equilíbrio é praticado em cima de uma fita de nylon ou poliéster estreita e flexível. Os extremos da fita ficam presos em dois pontos fixos; na praia, geralmente são árvores dispostas frente a frente. O objetivo é atravessar a fita de um ponto ao outro sem cair. O slackline trabalha a resistência física, a consciência corporal, o equilíbrio e a concentração.

Corrida ou caminhada

Para quem busca manter o ritmo de exercícios nas férias, a corrida ou a caminhada na praia são ótimas opções. A areia fofa faz com que seja preciso um maior esforço físico para se movimentar, estimulando a perda calórica e o ganho de massa muscular. Além disso, o impacto da caminhada na areia é menor do que em terreno duro, então pessoas de qualquer idade podem participar da atividade, desde que estejam autorizadas pelos médicos. No caso de idosos, a caminhada na areia pode ajudar no fortalecimento de ossos e articulações.

No mar

Natação

Com a chegada do verão, a natação é um dos esportes mais praticados para refrescar o corpo e relaxar a mente. Porém, é preciso considerar que a natação em mar aberto é muito diferente do que a praticada em piscina ou em lagos. A correnteza, agitação da água e a diferença de temperatura tornam o mar mais perigoso para a natação. Atente-se aos alertas da condição do mar e procure entrar no mar próximo aos locais com salva-vidas.

Surfe

O surfe é uma das pedidas para o verão. Apesar da costa brasileira ter poucas ondulações na estação, é possível encontrar picos com boas ondas sem precisar ir muito longe. Para os gaúchos, o estado vizinho, Santa Catarina, é um dos destinos preferidos para surfar. A capital catarinense, Florianópolis, é um dos locais que tem ventos de todos os quadrantes, além de sua geografia favorecer a formação de ondas surfáveis.

Bodyboard

Criado a partir do surfe, o bodyboard é praticado com uma prancha de "meio corpo" em que os praticantes utilizam as forças das ondas para empurrar o corpo para a frente. A principal diferença em relação ao surfe é que o bodyborder fica deitado de bruços sobre a prancha, que possui formato que varia conforme o tamanho, peso e nível do praticante.

Skimboard

O skimboard consiste em correr para cima de uma onda, da areia para o mar, e pular em cima dela afim de surfar a onda. A modalidade mistura elementos do surfe, do skateboard e do snowboard. O esporte também é conhecido como sonrisal, devido à semelhança do formato da prancha utilizada na modalidade com a pastilha indicada para combater azia e acidez estomacal.

Kitesurf

O kitesurf é um esporte aquático que permite com que o praticante "voe" sobre as ondas. Para praticá-lo, é preciso de um kite, que é uma espécie de pipa, e uma prancha com suporte para os pés. A pipa é presa em um cinto na cintura do esportista, que é impulsionado pelo vento e desliza sobre as ondas com a prancha. Além do mar, o esporte pode ser praticado em lagos e rios que tenham vento.

Canoagem

A canoagem na praia pode ser praticada em canoas fechadas ou abertas, utilizando um remo de uma só pá para se locomover na água. A canoagem é uma opção para reunir amigos e família no verão, já que é um esporte coletivo que depende da sincronia de todos para a conclusão do percurso.

Mergulho

O mergulho é para aqueles que desejam se aventurar e entrar em contato com a natureza nas férias. Ele pode ser feito de duas formas: dependente ou mergulho autônomo, feito com o auxílio de um cilindro de oxigênio; ou independente, em que o praticante é quem faz o controle da respiração. Uma série de precauções são necessárias para mergulhar, como o equilíbrio da pressão nos espaços de ar, evitar prender a respiração e fazer paradas entre os mergulhos.

Stand Up Paddle (SUP)

O Stand Up Paddle, abreviado para a sigla SUP, precisa de uma prancha e um remo para ser praticado. O esporte é procurado por quem deseja curtir a natureza no percurso no mar. A escolha da prancha varia de acordo com a finalidade procurada. Se o objetivo for velocidade, uma prancha longa irá auxiliar; já uma prancha mais larga ajuda no equilíbrio do praticante. Para quem está iniciando na modalidade, é recomendado o uso do colete salva-vidas.