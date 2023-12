Brasil termina 2023 com 20 medalhas em torneios mundiais de esportes olímpicos

Liderado pela ginástica artística, o Brasil brilhou em 2023 com grandes vitórias nos esportes olímpicos em torneios mundiais. No total, a equipe brasileira conquistou 20 medalhas, duas a menos do que no ano passado, sendo quatro ouros, sete pratas e nove bronzes, com destaque para Rebeca Andrade.Um dos principais nomes da ginástica para Paris-2024, Rebeca Andrade levou o Brasil para o pódio em cinco oportunidades no Mundial, tendo conquistado uma medalha de prata na disputa por equipes. Ela também foi coroada com o ouro nos saltos, prata no individual geral e solo e bronze na trave. A ginástica artística ainda contou com o bronze de Flávio Saraiva no solo."2023 foi mais um ano positivo para o esporte olímpico brasileiro. As conquistas em campeonatos mundiais refletem a qualidade do trabalho em conjunto desenvolvido pelo Comitê Olímpico do Brasil e as confederações. Entramos agora no último ano deste ciclo olímpico otimistas e motivados para um grande desempenho de nossos atletas em Paris 2024", afirmou Paulo Wanderley, Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).O Brasil ainda conquistou outros três ouros, com Beatriz Ferreira, no boxe, Filipe Toledo, no surfe, e Rayssa Leal, no skate street. A Fadinha ainda tem uma outra medalha de prata.Além de Rayssa Leal, o skate brasileiro confirmou mais três pódios, todos no skate park. Foram duas medalhas de prata com Luigi Cini e Augusto Akio, além de um bronze com Pedro Barros."Nesse que é o ciclo olímpico mais curto da história, tivemos a confirmação do bom momento de alguns de nossos principais nomes, novas modalidades se destacando e jovens atletas com um futuro promissor pela frente despontando. Um dos nossos grandes objetivos é que a gente tenha um maior número de modalidades com medalhistas para aumentar o leque de possibilidades em grandes competições. Temos algumas novas modalidades muito próximas de chegar a uma medalha olímpica", disse Ney Wilson, diretor de Alto Rendimento do COB.Outro que se destacou em 2023 foi Marcus D'Almeida, que conquistou a medalha de bronze no Mundial de Tiro com arco e terminou o ano na liderança do ranking mundial do recurvo.Confira as medalhas conquistas pelo Brasil em mundiais no ano de 2023:OuroBeatriz Ferreira - boxeFilipe Toledo - surfeRayssa Leal - skate streetRebeca Andrade - ginástica artística (saltos)PrataAna Patrícia e Duda - vôlei de praiaAugusto Akio - skate parkEquipe feminina - ginástica artísticaLuigi Cini - skate parkRayssa Leal - skate streetRebeca Andrade - ginástica artística (individual geral)Rebeca Andrade - ginástica artística (solo)BronzeBeatriz Souza - judôCaio Bonfim - atletismo (marcha atlética)Flávia Saraiva - ginástica artística (solo)Maria Clara Pacheco - taekwondoMarcus D´Almeida - tiro com arcoPedro Barros - skate parkRafael Silva - judôRebeca Andrade - ginástica artística (trave)Wanderson Oliveira - boxe