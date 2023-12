Brasil tem delegação recorde nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude

A menos de um mês para os Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude, estão definidos os 15 atletas convocados para representar o País no evento multidesportivo. Mesmo antes da competição começar, o Brasil já tem duas marcas recordes: o maior número tanto de atletas na delegação, quanto de modalidades em que irá competir. As informações são do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Os jovens atletas do Brasil competirão em sete esportes: bobsled, curling, esqui alpino, esqui cross country, patinação velocidade – pista curta, snowboard e skeleton. O recorde anterior era de Lausanne 2020 com 12 atletas em seis esportes.

Na atual edição, a maior parte dos atletas compete no curling. A equipe será formada por Pedro Ribeiro, Guilherme Melo, Julia Gentile e Rafaela Ladeira. Júlia e Guilherme também jogarão as duplas mistas.

No snowboard, o Brasil teve direito a duas vagas, preenchidas por João Teixeira no halfpipe e Zion Bethônico no cross. As quatro outras modalidades contam com dois atletas brasileiros em cada: o esqui cross country com Ian Francisco da Silva e Júlia Reis; o esqui alpino com os irmãos gêmeos Alice e Arthur Padilha; o bobsled com Luiz Felipe Seixas e André Luiz dos Santos; e o skeleton com Cauê Miota e Eduardo Strapasson. Fechando a lista, a primeira vaga do Brasil em Gangwon foi conquistada por Lucas Koo na patinação velocidade – pista curta.

A Cerimônia de Abertura de Gangwon 2024 será realizada no dia 19 de janeiro, marcando o início dos maiores Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude já realizados. Serão 1.900 atletas competindo em 81 eventos de sete esportes e 15 disciplinas, com uma divisão de 50-50 entre competidores masculinos e femininos.