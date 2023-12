Inter Miami anuncia contratação de Luis Suárez

Acabou o mistério envolvendo o futuro do centroavante uruguaio Luis Suárez. Após deixar o Grêmio no fim da temporada 2023, o jogador irá atuar no Inter Miami, ao lado de Messi, no próximo ano. O anúncio oficial foi feito pelo clube norte-americano em suas redes sociais no início da tarde desta sexta-feira (22).