Matheus Dias e Ronald, da dupla Grenal, são convocados para o Pré-Olímpico

O técnico Ramón Menezes anunciou nesta quinta-feira (21) os 23 convocados para tentar levar o Brasil à Paris-2024. O palmeirense Endrick e John Kennedy, do Fluminense, foram as grandes novidades da lista para a disputa do Pré-Olímpic, na Venezuela, entre 20 de janeiro e 11 de fevereiro. Matheus Dias e Ronald representam a dupla Grenal na competição.

LEIA MAIS: Brasil tem delegação recorde nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude

Desde que assumiu a seleção sub-23, no começo do ano, Ramón gostaria de contar com o astro palmeirense, negociado para o Real Madrid, mas que só se apresenta no meio de 2024. Mas sempre esbarrava nos pedidos de liberação do clube.

Resta saber se desta vez o treinador conseguirá contar com o jogador. Endrick desfalcaria o Palmeiras na largada da próxima temporada, perdendo a decisão da Supercopa do Brasil, diante do São Paulo, agendada para 3 de fevereiro.

Por sua vez, John Kennedy, que disputa a final do Mundial de Clubes nesta sexta-feira diante do Manchester City, na Arábia Saudita, teria as férias abreviadas, já que a apresentação está agendada para o dia 8 de janeiro. A seleção brasileira fará a preparação na Granja Comary, em Teresópolis, até o dia 16 de janeiro.

A viagem para a Venezuela é no dia 17, apesar de a estreia brasileira ocorrer somente na segunda rodada, no dia 23, contra a Bolívia. Depois o Brasil encara a Colômbia, no dia 26 e o Equador, no 29. A Canarinho fecha a fase de grupos no 1º dia de fevereiro, contra os venezuelanos.

CONFIRA OS 23 CONVOCADOS:

Goleiros - Mikael (Atlético-PR), Andrew (Gil Vicente) e Matheus Donelli (Corinthians).

Laterais - Vinicius Tobias (Real Madrid), Matheus Dias (Internacional), Luan Cândido (Red Bull Bragantino) e Patrick (São Paulo)

Zagueiros - Kaiky Fernandes (Almería), Arthur Chaves (Acadêmico de Viseu), Robert Renan (Zenit) e Michel (Palmeiras).

Meio-campistas - Andrey Santos (Nottingham Forest), Marlon Gomes (Vasco), Alexsander (Fluminense), Ronald (Grêmio), Gabriel Pirani (DC United) e Danilo (Nottingham Forest)

Atacantes - Marquinhos (Nantes), Giovane (Corinthians), Endrick (Palmeiras), John Kennedy (Fluminense), Gabriel Pec (Vasco) e Guilherme Biro (Corinthians).