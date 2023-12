Coudet começa o ano à frente do Inter pela segunda vez na carreira

O Inter deu a largada em 2024 ao anunciar a permanência de Eduardo Coudet no comando da equipe. O argentino, que chegou em julho para substituir Mano Menezes, surpreendeu na Libertadores ao passar pelo favorito River Plate e levar o Colorado à semifinal do torneio continental. Com a reeleição do presidente Alessandro Barcellos, amigo pessoal do treinador, o caminho para sua permanência ficou claro, e o anúncio se tornou apenas uma questão de tempo. O novo contrato do técnico é válido até o final da próxima temporada.

Em 2023, foram 29 jogos à frente do Colorado, com 12 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. O aproveitamento foi de 49,4%. Chacho encerrou o Campeonato Brasileiro com uma sequência de quatro vitórias, o que garantiu a vaga na Sul-Americana, após um ano regado de oscilações na competição.

Essa será a segunda vez que ele inicia a temporada como comandante do clube. Em 2021, na gestão Marcelo Medeiros, na qual Barcellos era o vice-presidente de futebol, Coudet foi contratado com o status de campeão argentino pelo Racing, com a promessa de um estilo de jogo "mais intenso e ofensivo" para a equipe colorada.

O técnico permaneceu em Porto Alegre até novembro daquele ano, que teve seu calendário afetado pela pandemia. Naquela ocasião, ele pediu demissão e rumou para o Celta de Vigo, da Espanha, deixando o time na liderança do Brasileirão ao término do primeiro turno e classificado para as oitavas de final da Libertadores e quartas da Copa do Brasil. Foram 46 jogos na temporada, com 26 vitórias, 13 empates e nove derrotas. O aproveitamento foi de 61,5%.

Antes de retornar ao Inter, quase dois anos depois de sua saída, Coudet voltou ao futebol brasileiro para assumir o Atlético-MG na largada deste ano. Na primeira metade do Brasileiro, quando enfrentou os gaúchos em Minas Gerais, e venceu pelo placar de 2 a 0, ele afirmou que tinha "uma dívida com o clube e sua torcida", e que pretendia pagá-la em breve, retornando à casamata colorada.

Sua passagem por Belo Horizonte foi intensa. Ele deixou o Galo com o título do Campeonato Mineiro, além da 3ª colocação do Brasileirão. Na Copa do Brasil, foi eliminado precocemente, nas oitavas de final, para o Corinthians. Neste caso, Chacho também pediu seu desligamento, repetindo a saída do Inter.

Para esta temporada, técnico e direção já estão construindo juntos a formação do elenco, formatando chegadas e partidas, mesmo no período de recesso. Coudet, assim como o grupo, se reapresentam no dia 8 de janeiro.