Inter marca reapresentação para o dia 8 de janeiro

Mesmo sem o anúncio oficial da permanência do técnico Eduardo Coudet para a próxima temporada, o Inter mantém o seu planejamento contando com o argentino, que tem um acordo encaminhado, e espera contar com ele na reapresentação do grupo de jogadores, marcada para o dia 8 de janeiro, no CT Parque Gigante. Mesmo assim, há a esperança de que a permanência do comandante seja anunciada ainda nesta semana.

A data cai em uma segunda-feira, 12 dias antes do início do Campeonato Gaúcho, no qual o Colorado encara o Avenida, no Beira-Rio.

Ativo no mercado de transferências, a clube também espera receber algumas caras novas na retomada dos trabalhos. Até o momento, nenhum jogador foi anunciado para 2024. Em paralelo as chegadas, as saídas também pautam o dia a dia colorado. Recentemente, o atacante Luiz Adriano recebeu sondagem do Santos, e as partes estão negociando.

No entanto, o lateral-esquerdo Dalbert é a saída mais provável, já que seu contrato se encerra no final do ano e seu vínculo não deve ser renovado. O defensor chegou no início de setembro, mas não se firmou, mesmo com o titular Renê lesionado.