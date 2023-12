Grêmio faz última proposta e se aproxima de renovação com Portaluppi

Em uma negociação que vem durando mais do que o esperado, o Grêmio sinalizou com uma proposta definitiva ao técnico Renato Portaluppi para assegurar sua permanência em 2024. Depois de uma surpreendente campanha no Campeonato Brasileiro, que culminou no vice-campeonato, de chegar à semifinal da Copa do Brasil e erguer a taça do Campeonato Gaúcho, ambas as partes entendem que o comandante merece uma valorização salarial.

De início, Portaluppi pediu R$ 1,8 milhão para renovar, valor que foi prontamente negado pelo presidente Alberto Guerra, que considera além da realidade tricolor.

Agora, o mandatário ofereceu R$ 1,5 milhão como contraproposta, quantia que deve ser suficiente para o treinador fechar o negócio. O anúncio deve ser oficializado ainda nesta semana. De momento, Portaluppi está aproveitando suas férias no Rio de Janeiro.

Ainda dentro do clube, o Tricolor encaminhou a saída do zagueiro Bruno Alves. O defensor de 32 anos tem contrato válido até o final do ano e não deve ter seu vínculo renovado. Por ser reserva, a direção ofereceu uma redução salarial ao atleta, que recusou. Sem um acordo para permanência, ele deve ficar livre no mercado. Em Porto Alegre, foram 99 jogos no período no período de dois anos.