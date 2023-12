Ferrari se torna 1ª equipe da F-1 a anunciar data de lançamento do novo carro

A Ferrari se tornou a primeira equipe do grid da Fórmula 1 a anunciar a data do lançamento do seu novo carro. O tradicional time italiano vai apresentar o seu modelo 2024 no dia 13 de fevereiro, cerca de uma semana antes do início dos testes da pré-temporada, no Bahrein.



A equipe divulgou a data, mas não entregou nenhuma informação sobre o carro, nem mesmo o nome do modelo. O novo monoposto da Ferrari vai substituir o SF-23, o único a superar a Red Bull neste ano. Com ele, o espanhol Carlos Sainz Jr. venceu o GP de Cingapura, a única corrida não vencida pela rival austríaca, de Max Verstappen e Sergio Pérez.

• LEIA MAIS: Com 24 etapas, Fórmula 1 anuncia calendário da temporada 2024



"Por que escolhemos esse dia? Porque teremos mais um dia antes do teste (pré-temporada)", disse o chefe da Ferrari, Fred Vasseur, em tom bem humorado. "Não, está bem apertado, mas sério temos o teste um pouco antes e é um grande desafio juntar tudo. Isso significa que não tínhamos outra opção. Acho também que algumas outras equipes farão isso no dia 14, mas é bastante desafiador estar pronto para o Bahrein."



Sem entrar em detalhes, o chefe do time italiano disse que a Ferrari vai mudar "95% dos componentes do carro" em comparação ao modelo usado neste ano. Na temporada 2023, a Ferrari terminou na terceira colocação no Mundial de Construtores, atrás da campeã Red Bull e da Mercedes.



Os testes da pré-temporada da Fórmula 1 serão realizados no Bahrein entre os dias 21 e 23 de fevereiro de 2024. O campeonato vai começar no dia 2 de março, no mesmo local. A previsão é de que a temporada tem 24 etapas, se tornando a mais longa da história da categoria. "Por que escolhemos esse dia? Porque teremos mais um dia antes do teste (pré-temporada)", disse o chefe da Ferrari, Fred Vasseur, em tom bem humorado. "Não, está bem apertado, mas sério. Isso significa que não tínhamos outra opção. Acho também que algumas outras equipes farão isso no dia 14, mas é bastante desafiador estar pronto para o Bahrein."Sem entrar em detalhes, o chefe do time italiano disse que a Ferrari vaiem comparação ao modelo usado neste ano. Na temporada 2023, a Ferrari terminou na terceira colocação no Mundial de Construtores, atrás da campeã Red Bull e da Mercedes.Osentre os dias 21 e 23 de fevereiro de 2024. O campeonato vai começar no dia 2 de março, no mesmo local. A previsão é de que a temporada tem 24 etapas, se tornando a mais longa da história da categoria.