Com 24 etapas, Fórmula 1 anuncia calendário da temporada 2024

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou nesta quarta-feira (5) o calendário oficial da temporada de 2024 da Fórmula 1. O torneio, que contará com 24 corridas, iniciará no dia 2 de março e acabará em 8 de dezembro.

Em respeito ao Ramadã, as duas primeiras etapas da competição (Bahrein e Arábia Saudita) estão marcadas para sábados. Desta forma, o torneio não impactará no período sagrado para os muçulmanos, que começa no domingo, dia 10 de março, logo após a etapa saudita.

Outra grande novidade é o agrupamento de etapas por região. Para facilitar a logística da temporada e diminuir os custos, a organização da F-1 optou por agrupar os GPs por proximidade geográfica. O principal exemplo desta inovação está no deslocamento do GP do Japão que, tradicionalmente, era realizado próximo do fim da temporada e agora será a 4° corrida, antecedendo a China.

"Ao mudar o Japão para abril, o Azerbaijão para setembro e o Catar lado a lado com Abu Dhabi, este calendário cria um melhor fluxo de corridas em certas regiões, e esse trabalho continuará sendo realista para o fato de que, como um campeonato mundial, com condições climáticas e contratuais, haverá sempre necessidade de deslocamentos que não podem ser completamente regionalizadas", afirmou a F-1, em comunicado oficial.

Veja o calendário da temporada 2024 da Fórmula 1:

GP do Bahrein - 29 de fevereiro a 2 de março

GP da Arábia Saudita - 7 a 9 de março

GP da Austrália – 22 a 24 de março

GP do Japão – 5 a 7 de abril

GP da China – 19 a 21 de abril

GP de Miami - 3 a 5 de maio

GP da Emilia-Romagna - 17 a 19 de maio

GP de Mônaco - 24 a 26 de maio

GP do Canadá - 7 a 9 de junho

GP da Espanha - 21 a 23 de junho

GP da Áustria - 28 a 30 de junho

GP da Inglaterra - 5 a 7 de julho

GP da Hungria - 19 a 21 de julho

GP da Bélgica - 26 a 28 de julho

GP da Holanda - 23 a 25 de agosto

GP da Itália - 30 de agosto a 1º de setembro

GP do Azerbaijão - 13 a 15 de setembro

GP de Cingapura - 20 a 22 de setembro

GP dos EUA - 18 a 20 de outubro

GP do México - 25 a 27 de outubro

GP de São Paulo - 1 a 3 de novembro

GP de Las Vegas - 21 a 23 de novembro

GP do Catar - 29 de novembro a 1º de dezembro

GP do Abu Dhabi - 6 a 8 de dezembro