Duelos das oitavas de final da Champions livra PSG dos gigantes

Na manhã desta segunda-feira (18) foi realizado o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões de 2023/2024, em Nyon, na Suíça. Os jogos foram formados pelo sorteio dos times no pote 1 contra os times do pote 2. Os clubes do primeiro pote terminaram na liderança de seus grupos na fase anterior; e os do pote 2, na segunda colocação.

O PSG finalmente obteve algum alívio num sorteio de Liga dos Campeões. Acostumado a pegar pedreiras logo nas oitavas, o time francês vai encarar a modesta Real Sociedad, atual sexta colocada do Campeonato Espanhol. O confronto pode abrir caminho para o PSG voltar a brilhar no mata-mata da competição europeia.

Únicos times que tiveram aproveitamento de 100% na fase de grupos, City e Real deram sorte no sorteio. A equipe inglesa vai enfrentar um dos piores times entre aqueles que avançaram na competição. O Copenhague venceu apenas duas das seis partidas que disputou na fase de grupos. Mesmo longe de empolgar, se classificou num grupo com Bayern de Munique e Manchester United, que fracassou e ficou em último lugar na chave.

O Real Madrid, dos brasileiros Vinicius Júnior e Rodrygo, pode manter o embalo na competição diante do RB Leipzig, que está longe de ser aquele time surpreendente de 2020, quando alcançou a semifinal. O time é apenas o terceiro colocado do Campeonato Alemão e não conseguiu mais repetir aquela performance de três anos atrás.

Estavam no pote 1: Arsenal, Atlético de Madri, Barcelona, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Manchester City, Real Madrid e Real Sociedad. City e Real foram os únicos que avançaram com 100% de aproveitamento.

Já as equipes do pote 2 eram: Copenhagen, Inter de Milão, Lazio, Napoli, Porto, Paris Saint-Germain, PSV e RB Leipzig. A Espanha é o país com mais representantes, com quatro, seguido por Itália e Alemanha, ambos com três.

A partir das quartas de final, não há mais restrições. As partidas de ida serão realizadas entre os dias 13/14 e 20/21 de fevereiro de 2024. Já os jogos de volta serão entre 5/6 e 12/13 de março.

CONFIRA OS DUELOS DAS OITAVAS DE FINAL

Porto x Arsenal

Napoli x Barcelona

RB Leipzig x Real Madrid Copenhagen x Manchester City Lazio x Bayern de Munique PSV x Borussia Dortmund Inter de Milão x Atlético de Madri PSG x Real Sociedad