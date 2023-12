City se prepara para a semifinal com um olho no Fluminense na decisão

Com o Fluminense definido como primeiro finalista do Mundial de Clubes de 2023, após bater o Al-Ahly por 2 a 0 neste segunda-feira (18) por o Manchester City se prepara para encarar o Urawa Reds, do Japão, na outra semifinal do torneio. O confronto está marcado para esta terça, às 15h, no King Abdullah Sports City, na Arábia Saudita. A grande final está marcada para sexta-feira, às 15h.

LEIA MAIS: Dupla Grenal equilibra as finanças e sonha com títulos grandes em 2024

Para este confronto, o técnico Pep Guardiola segue sem contar com o belga Kevin de Bruyne, principal estrela do time nos últimos anos. Já o norueguês Erling Haaland é dúvida. O artilheiro vem sofrendo com estresse no pé, e foi desfalque nos últimos jogos dos ingleses.

Na temporada europeia, a equipe do técnico espanhol passa por um momento turbulento. Acostumado a dominar seus jogos e acumular vitórias, eles triunfaram em apenas um de seus últimos quatro jogos no Campeonato Inglês, e ocupam a 4ª colocação, 5 pontos atrás do Arsenal, líder isolado.

Franco favorito para avançar de fase, os azuis de Manchester não devem sofrer contra os japoneses. Será a estreia deles na história do torneio, já que venceram pela primeira vez a Liga dos Campeões em junho deste ano, ao bater a Inter de Milão na decisão.