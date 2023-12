Grêmio se garante no Pote 1 do sorteio da fase de grupos da Libertadores

Nesta segunda-feira (18), a Conmebol atualizou o ranking de clubes que define os potes de sorteio da Libertadores de 2024. Cinco brasileiros serão cabeças de chave de grupos na edição do ano que vem. Dentre eles está o Grêmio, que retorna a competição depois do vice-campeonato Brasileiro em 2023 e sonha com a conquista do tetracampeonato.

Além do Tricolor, figuram no pote 1: Fluminense (atual campeão), Palmeiras, Flamengo, São Paulo, River Plate, Nacional-URU e LDU-EQU. O domínio brasileiro é notório, e se estende aos títulos do torneio, já que a taça não sai do País há mais de cinco anos.

O sorteio da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana está previsto para acontecer em março de 2024. Nesta terça-feira (19) será realizado o sorteio das fases preliminares.

No ranking da Conmebol, o Palmeiras assumiu a liderança com 9532,6 pontos. Dois clubes argentinos vêm em seguida. O River Plate, líder em 2023, agora ocupa a segunda posição, enquanto o Boca Juniors, finalista da Libertadores neste ano e que ficou fora da edição de 2024, está em terceiro.

No mercado da bola, o tricolor gaúcho encaminhou sua primeira contratação para 2024. Trata-se do volante Dodi, que caiu com o Santos para a segunda divisão do Brasileiro. O jogador de 26 anos será comprado em definitivo, e deve assinar contrato até 2025. O atacante Soteldo, que também pertence ao Peixe, deve chegar por empréstimo de um ano.