Grêmio acerta a renovação com o zagueiro Bruno Uvini até 2025

Com o planejamento da próxima temporada em curso, o Grêmio vem dando prioridade na manutenção das peças que já têm no elenco. Depois de Galdino, o Tricolor acertou a renovação de contrato do zagueiro Bruno Uvini até o final de 2025. O defensor de 32 anos alternou entre a titularidade - principalmente no esquema com três zagueiros, e o banco de reservas.

LEIA MAIS: Alvo do Grêmio para vaga de Suárez começou em reality show e encantou Jorge Jesus

Na reta final da temporada, com a maior parte dos jogadores do setor à disposição, ele ficou no banco, e é visto como um bom nome para compor elenco. Ao todo, foram 32 partidas em 2023, anotando dois gols e uma assistência. Por outro lado, o ídolo Geromel, que esteve presente em apenas sete jogos no ano, não deve ter seu contrato renovado, se aproximando do adeus ao seu maior clube na carreira.

Os gaúchos ainda buscam a permanência do atacante André Henrique, que esteve emprestado pelo Hercílio Luz, de Santa Catarina. Os moldes do negócio consistem na compra de 40% dos direitos do jovem de 21 anos, pelo valor de 1,4 milhão de euros (R$ 7,56 milhões na cotação atual). No entanto, a direção entende que a quantia é alta, e tenta diminuí-la para fechar o acordo.

LEIA MAIS: Tricolor pode vender três jogadores que foram emprestados neste ano

No entanto, a principal prioridade do Tricolor está fora das quatro linhas. As negociações com o técnico Renato Portaluppi se iniciaram nesta semana, e devem ser concluídas nos próximos dias. O comandante pediu um aumento salarial para estender seu vínculo, no valor de R$ 1,8 milhão, travando, por hora, as negociações.