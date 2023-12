Fluminense x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Brigando para se manter no G-4 e assegurar uma vaga direta na Libertadores, o Grêmio visita o Fluminense, nesta quarta-feira (6), às 21h30min, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Dependendo apenas de si para se firmar entre os quatro primeiros da competição e iniciar 2024 mais tranquilo, o Tricolor ainda seca o Botafogo, 5º colocado e único pretendente para tomar seu posto. Os cariocas visitam o Inter, no mesmo horário. A transmissão fica por conta do Premiere.

LEIA MAIS: Grêmio conta com dois reforços para a decisão contra o Fluminense

O duelo também marca a despedida de Luisito Suárez, que deu adeus ao torcedor gremista na Arena, na vitória por 1 a 0 contra o Vasco, no último domingo. O uruguaio é o artilheiro da equipe em 2023. No Brasileirão, ele tem 15 gols e 11 assistências em 32 jogos, que também lhe credenciam como garçom do time de Renato Portaluppi.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fluminense: Fábio; Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo (Diogo Barbosa); André, Matheus Martinelli e Ganso; Arias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Grêmio: Caíque; João Pedro (Fábio), Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê (Carballo) e Cristaldo; Nathan Fernandes, Ferreira e Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem: Raphael Claus, auxiliado por Danilo Maniz e Luiz Alberto Nogueira. No VAR, estará José Claudio Filho.

Serviço Fluminense x Grêmio

Local: Maracanã;

Horário: 21h30min;

Transmissão: Premiere.