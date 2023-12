Inter x Botafogo: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Inter se despede de seu torcedor nesta quarta-feira (6), às 21h30min, ao receber o Botafogo, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. O último jogo de 2023 não vale nada para o Colorado, que está classificado para Sul-Americana e não pode mais subir posições na tabela. A equipe ocupa o 9º lugar, com quatro pontos a menos que o Athletico-PR, 8º colocado. A transmissão fica por conta do Premiere.

Para este confronto, o técnico Eduardo Coudet terá apenas um desfalque de peso. Trata-se do zagueiro Vitão, que tem um problema muscular que lhe deixou de fora dos três jogos finais. Além dele, o argentino não conta com Matheus Dias, também lesionado, Campanharo e Rodrigo Moledo, suspensos pelo terceiro cartão amarelo e por doping, respectivamente.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Rochet; Bustos, Igor Gomes, Mercado e Renê; Bruno Henrique (Johnny), Aránguiz, Maurício e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Botafogo - Lucas Perri, Danilo Barbosa, Bastos e Cuesta; Tchê Tchê, Marlon Freitas, Newton e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Tiago Nunes.

Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza, auxiliado por Neuza Ines Back e Alex Ang Ribeiro. No VAR, estará Rodrigo Guarizo do Amaral.

Serviço Inter x Botafogo

Local: Beira-Rio;

Horário: 21h30min;

Transmissão: Premiere;