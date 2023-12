Na briga contra rebaixamento, Bahia tem horário de partida contra América-Mg alterado

O jogo entre América-MG e Bahia, válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, sofreu alteração no horário, de acordo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A partida será disputada na Arena Independência, às 18h30min do próximo domingo (horário de Brasília). Anteriormente estava marcada para às 16 horas.

O clube informou a que mudança partiu de um pedido da própria diretoria. O intuito é jogar no mesmo horário que o Vasco da Gama, rival com quem e equipe baiana está disputando a permanência na série A. A decisão dividiu opiniões. "Ficou bom pro Vasco. Se o Bahia joga as 16h e vence, o Vasco entra em campo contra o Grêmio já na zona de rebaixamento", disse o especialista em apostas esportivas Eduardo Baptista em sua conta no Twitter.

O torcedor da equipe baiana, Reginaldo Brito gostou da decisão. "Precisamos ser racionais. Melhor jogar no mesmo horário. Se jogássemos antes e vencêssemos seria excelente, porém se perdêssemos seria muito ruim porque o Vasco entraria motivado", relatou.

O Bahia está na 17ª posição, a primeira da zona de rebaixamento, com 41 pontos. O Vasco é o 16º colocado, com 42, e o Santos o 15º, com 43.