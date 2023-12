Grêmio vence o Goiás, confirma Libertadores e encosta no G-4

O Grêmio se reencontrou com o seu torcedor depois de 18 dias e não decepcionou, ao bater o Goiás pelo placar de 2 a 1, na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo foi importante para o Tricolor chegar aos 62 pontos e encostar no Flamengo, Atlético-MG e Botafogo, que tem 63 e formam o G-4 junto do líder Palmeiras, que tem 66.

Mesmo precisando da vitória, os mandantes começaram devagar, sem impor seu ritmo de jogo e deixando o jogo muito brigado no meio. As tentativas de jogadas gremistas ficaram concentradas nos pés de Nathan Fernandes, que buscava o mano a mano, mas não conseguia encontrar seus companheiros no último terço.

O Esmeraldino, por sua vez, baixava as linhas e esperava os gaúchos para sair no contra-ataque, que veio aos 28 minutos. Em uma escapada pela bola longa, Morelli ganhou de Carballo, que era o último homem, em um lance enroscado e disparou sozinho na direção de Caíque, para tirar o goleiro no chute e abrir o placar.

Aos 36, os visitantes escaparam em um lance similar, com Vinicius, em uma arrancada pela esquerda. O atacante, sem espaço, achou um belo passe de calcanhar para Palacios, que passava livre pelo corredor, e parou em Caíque, atento no lance para abafar o camisa 10 oponente.

Sem novas oportunidades, as equipes foram para o intervalo, com os comandados de Renato Portaluppi encerrando a primeira etapa sem uma chance clara de gol.

Na volta para o segundo tempo, os gaúchos entraram desligados, e quase levaram o segundo. Em escanteio cobrado na primeira trave, Vinicius subiu mais que todo mundo, mas Caíque operou um milagre. Logo depois, aos 5 minutos, a resposta tricolor foi letal. Suárez, pela intermediária, pifou Ferreira na grande área, e o camisa 10 fez um gol de placa, deixando um marcador pelo caminho e finalizando no ângulo.

Ligado, o Tricolor virou o jogo no erro adversário. Bruno Melo cabeceou para trás em um lance incompreensível, deixando a bola nos pés de Cristaldo, que bateu de primeira, no canto, sem chances para o goleiro Tadeu.

Afim de matar o duelo, os mandantes chegaram de novo aos 28, em uma linda jogada de Suárez, que deixou Nathan Fernandes de frente pro gol. O jovem de 18 anos ainda teve a frieza de limpar um marcador ao fingir o chute, mas parou em Tadeu, que fez grande defesa.

Depois, aos 33, Luisito quase deixou o dele. O camisa 9 recebeu livre próximo à meia-lua, passou sem dificuldades pelo defensor em sua frente e bateu cruzado e rasteiro para defesa de Tadeu. Com o resultado assegurado, o Grêmio foca no jogo contra o Vasco, neste domingo, às 16h, no último jogo do time na Arena em 2023. Já o Goiás, que com a derrota se confirmou como o terceiro time rebaixado à Série B nesta edição do Brasileirão, pega o Fortaleza na capital cearense.

Grêmio (2) Caíque; Fábio (Gustavo Martins), Kannemann, Bruno Alves e Reinaldo; Villasanti, Carballo (Pepê) e Cristaldo (Nathan); Galdino (Ferreira), Nathan Fernandes (André Henrique) e Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Goiás (1) Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Diego; Willian Oliveira, Morelli e Oyama (Anderson Oliveira); Guilherme (Edu), Palacios (Apodi) e Vinícius (Breno Herculano). Técnico: Mário Henrique (interino).

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique.