Corinthians x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Mais tranquilo com a vaga na Sul-Americana e se encaminhando para um final de ano sem grandes emoções, o Inter visita o Corinthians neste sábado (2), às 18h, na Neo Química Arena, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será o penúltimo jogo das equipes em 2023, e a transmissão fica por conta do Premiere.

Para enfrentar os paulistas, o técnico Eduardo Coudet pode ter até três novos desfalques. Um deles é baixa confirmada. O atacante Pedro Henrique recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo com o Cuiabá e está suspenso. O duelo marcar ainda o reencontro do ex-técnico colorado Mano Menezes.

Já os meias Johnny e Wanderson, que deixaram o jogo contra o Dourado no segundo tempo por conta de uma torção no tornozelo e um desconforto pelo cansaço, respectivamente, serão reavaliados pelo departamento médico, nas devem ir a campo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians - Cássio; Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Moscardo, Maycon, Renato Augusto e Giuliano; Romero e Giovane. Técnico: Mano Menezes.

Inter - Rochet; Bustos, Igor Gomes, Mercado e Renê; Johnny (Campanharo), Aránguiz, Maurício e Wanderson (De Pena); Alan Patrick e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Arbitragem: Caio Max Augusto Vieira (RN), auxiliado por Rodrigo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Luis Carlos de Franca Costa. VAR: Daniel Victor Costa e Silva (MG).

Serviço Corinthians x Inter

Local: Neo Química Arena;

Horário: 18h;

Transmissão: Premiere.