Grêmio encara o Goiás tentando voltar ao G-4 do Brasileirão

Otimista com a sequência de duas partidas em casa, o Grêmio trava um duelo importante nesta quinta-feira (30), às 19h, com o Goiás, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O segundo compromisso na Arena será no domingo, contra o Vasco. Cada vez mais próximo da vaga na Libertadores, o Tricolor vive um misto de emoções nos últimos jogos da temporada.

No primeiro ano de volta da Série B, a equipe de Renato Portaluppi surpreendeu ao se manter na parte de cima da tabela durante toda a competição. Em certos momentos do segundo turno, o time esteve forte na briga pelo título, empolgando ainda mais seu torcedor.

O desempenho, no entanto, poderia ter sido melhor. A fragilidade defensiva é o ponto mais criticado dos gaúchos, que têm a 4ª pior defesa do Brasileirão, com 56 gols sofridos. Contra o Esmeraldino, que possui o segundo pior ataque com apenas 34 tentos anotados, a esperança é de um desempenho mais seguro, para vencer sem sustos.

Em comparação com a derrota para o Atlético-MG no domingo, pelo placar de 3 a 0, Portaluppi comemora a volta de sua dupla de volantes. Villasanti, que cumpriu suspensão contra os mineiros, assume a titularidade, enquanto Pepê, recuperado de lesão e sem condições de atuar 90 minutos, deve começar no banco. Na zaga, Bruno Alves também estava suspenso e retorna à titularidade.

A preparação para o confronto foi encerrada nesta quarta-feira, em treino fechado no CT Luiz Carvalho, onde o comandante gremista definiu o onze inicial dos gaúchos. Devem ir a campo Grando; Fábio, Kannemann, Bruno Alves e Reinaldo; Villasanti, Carballo, Ronald (Pepê) e Cristaldo; Galdino e Suárez.

Além de todo nervosismo que cerca a briga pelo G-4, está quinta-feira será emotiva para Luis Suárez, que em clima de despedida, deve fazer seu penúltimo jogo pelo clube na Arena. Depois de um longo ano, o uruguaio deve deixar o Grêmio em 2024 para rumar ao Inter de Miami, dos Estados Unidos. A expectativa é de que o público da partida ultrapasse os 40 mil torcedores, número considerável levando em conta o dia e horário da partida.