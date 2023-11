Cuiabá x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Em reta final de temporada e cada vez mais mais perto de uma vaga na Sul-Americana, o Inter visita o Cuiabá nesta quarta-feira (29), às 20h, na Arena Pantanal, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atual 11º colocado com 46 pontos, o Colorado chega para o confronto podendo ultrapassar o Dourado, que é o 9º, com 48 pontos. A transmissão ficará por conta do Premiere.

Para este confronto, o técnico Eduardo Coudet tem uma baixa confirmada. Trata-se do zagueiro Vitão, que sentiu a coxa esquerda no último jogo, contra o Bragantino, no domingo, e teve uma lesão muscular diagnosticada. Ele ficará de fora dos três últimos compromissos do time em 2023.

Valencia, que também sofreu com um desconforto muscula no domingo, é dúvida. Por outro lado, Aránguiz e Alan Patrick retornam ao time titular. Ambos cumpriram suspensão e estão aptos para estar em campo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Cuiabá - Walter; Marllon, Allyson e Empereur; Matheus Alexandre, Raniele, Denilson e Rikelme; Jonathan Cafú e Clayson; Deyverson. Técnico: António Oliveira.

Inter - Rochet; Bustos, Igor Gomes, Mercado e Renê; Johnny; Mauricio, Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Valencia (Luiz Adriano). Técnico: Eduardo Coudet.

Arbitragem: Dyorgines Padovani de Andrade, auxiliado por Marcelo Van Gasse e Vanderson Antonio Zanotti. No VAR, estará Daiane Muniz dos Santos.

Serviço Cuiabá x Inter

Local: Arena Pantanal;

Horário: 20h;

Transmissão: Premiere.