Inter visita o Cuiabá com a missão de se aproximar da Sul-Americana

Ansioso para confirmar a vaga na Sul-Americana e voltar o foco para 2024, o Inter visita o Cuiabá, nesta quarta-feira (29), às 20h, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Pantanal. Os três jogos restantes da competição serão disputados no período de uma semana, encerrando o calendário do futebol nacional na próxima quarta (6).

O final de ano colorado é monótono, para o bem e para o mal. Longe das primeiras posições da tabela, a equipe não esteve em nenhum momento na briga por uma vaga na Libertadores. Por outro lado, a proximidade da zona de rebaixamento incomodou o grupo nos últimos meses. Agora, longe do Z-4 e com chances mínimas de queda, os comandados de Eduardo Coudet tem a simples missão de se manter entre os 14 primeiros colocados para assegurar o posto em um torneio continental.

Ciente da necessidade de manter o ritmo após vencer o Bragantino no domingo, Chacho comemora a volta de dois dos jogadores mais importantes do elenco: Alan Patrick e Aránguiz. Ambos cumpriram suspensão contra os paulistas.

No entanto, por mais que o camisa 10, artilheiro na temporada, volte a ser a referência no ataque, o vice-artilheiro pode ficar de fora. Substituído no intervalo do último jogo por conta de um desconforto muscular na coxa, Valencia é dúvida, e corre sérios riscos de não ir a campo. Além do equatoriano, o zagueiro Vitão passou pelo mesmo problema no confronto com o Massa Bruta, saindo ainda no primeiro tempo, e nem viaja.

Entre reforços e desfalques, Chacho deve mandar a campo Rochet; Bustos, Igor Gomes, Mercado e Renê; Johnny, Aránguiz, Maurício e Wanderson; Alan Patrick e Luiz Adriano (Lucca).

No primeiro turno, o Inter foi surpreendido pelos cuiabanos, que saíram atrás no marcador, mas conseguiram a virada para 2 a 1, em pleno Beira-Rio. Para dar o troco, os gaúchos precisam vencer o Dourado pela primeira vez na Arena Pantanal. O histórico do duelo é curto, e nada favorável aos visitantes. São três partidas, duas vitórias auriverdes e um empate.