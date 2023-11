Brasil cai para Argentina em jogo marcado por pancadaria

O Brasil perdeu para a Argentina por 1 a 0 na noite de hoje (21), no Maracanã, pela sexta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A realização da partida chegou a ser ameaçada por causa de uma briga generalizada na arquibancada. Em campo, a seleção ouviu gritos de "Time sem vergonha" e terminou a partida amargando um "olé" por parte dos argentinos. A partida iniciou com quase 30 minutos de atraso. A seleção argentina chegou a voltar ao vestiário liderada por Messi, mas retornou ao gramado minutos depois.

LEIA TAMBÉM: Juventude depende apenas de uma vitória para voltar á Série A

As entidades competentes optaram por ter torcida mista no Maracanã ao invés de separar a torcida visitante. O resultado foi a briga antes mesmo do início da partida. A CBF, organizadora do jogo, terá de responder processo disciplinar na Fifa.



O Brasil teve o domínio das ações durante a maior parte do jogo, mas foi a Argentina quem abriu o placar com Otamendi. O zagueiro subiu mais que a marcação após cobrança de escanteio de Lo Celso e cabeceou para o gol.



Messi teve atuação apagada durante a partida. Assim como toda a seleção, o craque não brilhou no Maracanã e segue sem marcar contra o Brasil em jogos considerados oficiais.

Com o resultado, a Argentina segue na liderança das Eliminatórias com 15 pontos. O Brasil caiu para a sexta colocação com menos da metade: 7 pontos.

A próxima partida válida pelas Eliminatórias está marcada para daqui a quase um ano, em setembro de 2024. O Brasil terá pela frente Equador e Paraguai, enquanto a Argentina enfrente Chile e Colômbia.



BRIGA GENERALIZADA

Com torcida mista no Maracanã, argentinos e brasileiros entraram em confronto violento durante o hino nacional, antes do apito inicial da partida. Cadeiras do estádio foram arracandas e arremessadas durante a confusão, que contou com intervenção violenta da polícia.

Jogadores dos dois times se encaminharam às arquibancadas para tentar acalmar a confusão, mas não obtiveram sucesso. Imagens mostraram diversos torcedores sangrando e outros tantos desesperados fugindo para o campo de jogo ou pulando muros que dividem setores do estádio.

A seleção argentina, então, retornou ao vestiário liderada por Messi e ameaçou não jogar por causa das condições de segurança. O início da partida atrasou em quase 30 minutos.



BRASIL

Alisson; Emerson Royal, Marquinhos (Nino), Gabriel Magalhães (Joelinton) e Carlos Augusto; André e Bruno Guimarães (Douglas Luiz); Raphinha (Endrick), Rodrygo, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli (Raphael Veiga). T.: Fernando Diniz



ARGENTINA

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Otamendi e Acuña (Tagliafico); De Paul, Enzo Fernández (Paredes), MacAllister e Lo Celso (Nico González); Lionel Messi (Di María) e Julián Álvarez (Lautaro Martínez). T.: Lionel Scaloni.



Local: estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Piero Maza Gomez (CHI)

Assistentes: Claudio Andres Urrutia Cordova (CHI) e Miguel Andres Rocha Svigilsky (CHI)

VAR: Juan Ignacio Lara Luco (CHI)

Amarelos: Carlos Augusto, Raphinha e Gabriel Jesus;

Vermelho: Joelinton

Gol: Otamendi (17'/2ºT)