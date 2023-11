Juventude pode confirmar acesso à Série A neste sábado

Com o retorno ao pelotão de elite do futebol brasileiro cada vez mais próximo, o Juventude terá contra a Ponte Preta a oportunidade de sacramentar o acesso, a depender de resultados paralelos. No duelo deste sábado (18), às 17h, no Alfredo Jaconi, válido pela 37ª rodada da Série B, os gaúchos contarão com o apoio de cerca de 18 mil torcedores para bater a Macaca.

Em uma briga emocionante pelo acesso, a equipe do técnico Thiago Carpini ocupa a 3ª posição na tabela, com os mesmos 61 pontos do Criciúma, vice-líder, e do Atlético-GO, 4º colocado. Fora da zona de classificação, Sport, 5º colocado tem 60 pontos, e Vila Nova-GO, em 6º, tem 58, se mantém fortes na briga. Em meio à ansiedade desta reta final de campeonato, o Papo empatou cinco e venceu apenas um de seus últimos seis jogos.

Para conseguir a tão sonhada vaga, além de triunfar em seu compromisso, o torcedor jaconero terá de secar os pernambucanos e os goianos, que estão na cola do G-4, e enfrentam o Vitória, em casa, e o Ceará, fora, respectivamente. No caso de ambos, um empate já é suficiente.

Sob o comando do jovem treinador de 38 anos, o Ju se reergueu depois do péssimo começo na competição, quando Pintado estava à frente da casamata. Carpini assumiu o grupo na 18ª posição, com apenas três pontos, após seis rodadas, dando início a arrancada que credenciou a equipe para a briga pela classificação à Série A. Com um aproveitamento de 64%, são 30 partidas, com 16 vitórias, 10 empates e quatro derrotas.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de acesso para as duas últimas rodadas são de 74,5%. No último jogo, os gaúchos visitam o Ceará, no sábado, dia 25, no Estádio Presidente Vargas.

De volta ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, a equipe terá pouco tempo para treinar. De olho na decisão, o onze inicial do comandante alviverde deve contar com Thiago Couto; Reginaldo, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Jean Irmer, Emerson Santos, Mandaca e Matheus Vargas; David e Erick. Suspenso por conta do vermelho direto recebido frente ao ABC, Jadson se junta aos lesionados Nenê e Romércio na lista de desfalques.

Do outro lado, está uma Ponte pressionada, que briga para não cair. No 16º lugar, os paulistas correm o risco de entrar no Z-4 caso sejam superados em Caxias do Sul. Na vitória sobre o Tombense, na última rodada, o time alvinegro encerrou o jejum de dez jogos sem vencer.