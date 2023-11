Brasil de Diniz enfrenta a Colômbia com mudanças no time titular

Com a promessa de uma cara nova após suas duas primeiras Datas Fifa, o técnico Fernando Diniz deve montar a seleção brasileira que enfrenta a Colômbia, nesta quinta-feira (16), às 21h, sem dois dos principais nomes dos últimos anos: Neymar e Casemiro. Ambos estão fora por lesão, dando espaço a jovens jogadores que vem pedindo passagem. Ederson e Danilo também estão fora pelo mesmo motivo. O confronto válido pela 5ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo será disputado em Barranquilla, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez.



Após dois tropeços seguidos, no empate com a Venezuela e na derrota para o Uruguai, o Brasil vai a campo pressionado por melhores resultados. Ocupando o 3º lugar na tabela, com sete pontos, a vaga no Mundial não está ameaçada, mesmo com o desempenho aquém do esperado. Líder absoluta da última eliminatória, a Canarinho, agora, corre atrás da Argentina, isolada na primeira colocação com 12 pontos e adversária direta da sexta rodada, nesta terça-feira, no Maracanã.

Para encarar os colombianos, Gabriel Jesus, que foi surpresa na lista de Diniz já que ainda se recupera de uma lesão muscular na coxa, não viajou. O camisa 9 do Arsenal ainda não tem condições de jogo, mas continua na expectativa para estar à disposição contra a Argentina. Ele permanece na Granja Comary, acompanhado de uma equipe médica, para dar continuidade ao tratamento.

Com apenas dois treinos para definir o time titular, o técnico brasileiro deve optar por uma escalação ofensiva, como já havia indicado no dia da convocação, quando colocou Rodrygo, que atua como atacante no Real Madrid, entre os meio-campistas. Alisson; Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; André, Bruno Guimarães e Rodrygo; Raphinha, Vinicius Jr. e Gabriel Martinelli formam o provável onze inicial.

No banco de reservas, os holofotes estão voltados para Endrick, jovem promessa do Palmeiras, que pode fazer sua estreia com a Amarelinha. Pepê, ex-Grêmio que joga pelo Porto, é outro nome cotado para fazer sua primeira partida. Convocado entre os atacantes, ele também joga como lateral-direito no time português, e disputa vaga com Emerson Royal, único jogador de origem da posição chamado pelo treinador.

LEIA MAIS: Suárez é convocado pelo Uruguai pela primeira vez desde a Copa do Mundo do Catar