No dia da apresentação, Ederson é cortado da seleção brasileira

Precisando se recuperar de uma decepcionante Data Fifa, a seleção brasileira terá dois compromissos importantes para voltar a pontuar nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, nesta quinta-feira (16), contra a Colômbia, e na terça-feira (21), no clássico com a Argentina, no Maracanã. Após o empate em 1 a 1 com a Venezuela e a derrota para o Uruguai, por 2 a 0, na última parada internacional, a equipe do técnico Fernando Diniz passou a ocupar a 3ª posição na tabela, com os mesmos 7 pontos do Uruguai, e cinco a menos que a líder Argentina.

Com a apresentação do grupo de jogadores nesta segunda-feira, a Canarinho foca nos colombianos, que ocupam a 5ª posição com seis pontos, e vem de três empates seguidos. O duelo será em território adversário, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla.

Nesta segunda, Diniz ainda teve de lidar com um corte de última hora. O goleiro Ederson, do Manchester City, ficou de fora por conta de um trauma no pé, dando lugar a Bento, do Athletico-PR. A lesão do arqueiro ocorreu no domingo, no empate em 4 a 4 com o Chelsea, pelo Campeonato Inglês. Como ele vinha sendo titular do treinador, Alisson deve voltar a meta canária depois de quatro jogos no banco de reservas. Além de Ederson, Neymar e Casemiro, também lesionados, completam a lista de desfalques.

LEIA MAIS: Torcida do Fluminense toma as ruas do Rio para celebrar o título da Libertadores

Em início de ciclo para o próximo mundial, Diniz optou por inovar na convocação, levando quatro estreantes na amarelinha. Dentre eles, está Endrick, atacante de 17 anos que vem se destacando pelo Palmeiras nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Vendido para o Real Madrid em dezembro de 2022, por cerca de R$ 400 milhões, o jovem irá para a Espanha quando completar 18 anos, e é visto como um dos principais nomes para o futuro da seleção. João Pedro, Paulinho e Pepê completam a lista de estreantes.

Outro jogador da lista que chama a atenção é Gabriel Jesus. Com um problema muscular, o atacante não entra em campo pelo Arsenal desde o dia 24 de outubro, na vitória contra o Sevilla, pela Liga dos Campeões. Ele foi chamado na esperança de que se recupere a tempo dos dois confrontos, mas caso não fique disponível, nenhum atleta será convocado em seu lugar.