Brasil garante inédita vaga olímpica na ginástica de trampolim feminina

O Brasil garantiu a inédita vaga olímpica na ginástica de trampolim feminina no Mundial de Birmingham, na Inglaterra, no último sábado (11). As atletas Alice Helen e Camilla Gomes avançaram à final do trampolim individual, o que garantiu a vaga para Paris 2024. Na disputa por medalhas, Alice terminou em sexto lugar e Camilla em oitavo. As informações são da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).

• LEIA TAMBÉM: Conjunto brasileiro de ginástica rítmica conquista vaga para Paris 2024

A vaga olímpica foi conquistada após as duas brasileiras se garantirem na final do Mundial. Alice se classificou em quarto lugar, com a nota 55.060. Como a brasileira ficou atrás de três chinesas e há o limite de de duas atletas por país na final, a ginasta mineira avançou na terceira posição. Camilla foi para a disputa de medalhas com a sexta melhor nota nas classificatórias (54.890). Como as vagas não são nominais, caberá à confederação brasileira decidir quem irá representar o país nos Jogos Olímpicos.

A ª melhor do mundo!



Alice Gomes faz bela apresentação, recebe nota 54.280 e encerra o Mundial de Birmingham em 6° lugar. Camilla Lopes ficou na 8ª colocação.



Ontem, as brasileiras garantiram uma vaga para o país em Paris 2024 ao se classificarem para a final do trampolim… pic.twitter.com/AbQD4A2CHD — Time Brasil (@timebrasil) November 12, 2023

Na final, Alice apostou em uma série de dificuldade elevada, terminando na sexta colocação com a nota de 54.280. Já Camilla sofreu uma queda no início de sua tentativa e finalizou na oitava posição com a nota de 17.650.

Outras maneiras de garantir vaga olímpica na ginástica de trampolim

As disputas por vagas olímpicas na ginástica de trampolim continuam em 2024. O Brasil tentará garantir uma segunda vaga via etapas da Copa do Mundo. Camilla já disputou quatro etapas e, hoje, ocupa a quinta colocação no ranking. Outras duas etapas serão disputadas no ano que vem, sendo que as as donas das três primeiras colocações, no cômputo geral, classificam-se para os Jogos Olímpicos.