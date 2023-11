Porto Alegre sedia campeonato brasileiro de vela nesta semana

O Clube Jangadeiros, em Porto Alegre, sedia o Campeonato Brasileiro de Hobie Cat 16 e o 49º Campeonato Brasileiro de Hobie Cat 14, que formam o Brascat. No último sábado (11), aconteceu a recepção, medição dos barcos e confirmação das inscrições e, no domingo (12), foi feita a regata de abertura no Lago Guaíba. Ao longo desta semana, serão realizadas as regatas competitivas, que terminam no sábado (18).

O evento conta com a participação de cerca de 50 barcos brasileiros inscritos, sendo que os melhores das duas categorias serão classificados para o campeonato mundial. Além disso, três velejadores internacionais foram convidados: Alberto G. Ponce pai e Alberto G. Ponce filho, do México; e Fernando Fisicaro, da Argentina.

O velejador do Jangadeiros e presidente da Associação Brasileira da Classe Hobie Cat (ABCHC), Mario Dubeux, é natural de Recife (PE), mas mora na capital gaúcha há 30 anos. Dubeux enxerga a realização do Brascat como uma forma de valorizar o característico lago de Porto Alegre, que, para ele, tem uma das melhores raias do Brasil.

"É um campeonato que, na minha visão, é um evento de uma beleza plástica para somar com tudo que a cidade recebeu em termos de voltar à sua atenção para o Guaíba, que tem uma orla nova, tem espaços diferentes", defende o presidente da ABCHC.

O Comodoro do Clube dos Jangadeiros, Cristiano Tatsch, destaca que a realização de um campeonato de vela no Guaíba após as cheias do mês passado é muito significativo, principalmente por se tratar da classe Hobie Cat. "Ela é uma classe muito alegre, é dinâmica, é descontraída", pontua Tatsch.

Para a secretária de Esporte, Lazer e Juventude de Porto Alegre, Débora Rios Garcia, a realização do campeonato demonstra como o interesse por esportes no lago da Capital tem aumentado. "Antigamente, estávamos de costas para o Guaíba e, hoje, estamos virando de frente. Graças a Deus, cada vez temos mais eventos náuticos e é isso que queremos, que o Guaíba seja mais explorado", destaca a secretária.

O diretor-geral da Secretaria do Esporte e Lazer do RS, Bruno Ortiz Porto, enfatizou que a realização do evento movimenta a economia da cidade, além de embelezar com os barcos no lago. "Eu, como porto-alegrense, fico muito feliz em ver esse engajamento da nossa sociedade e comunidade com o Guaíba através do esporte, seja através das atividades que acontecem aqui na Orla ou através de eventos como esse", complementa Porto.

Apesar da previsão de mau tempo para esta semana, o presidente da ABCHC garante que a chuva não irá atrapalhar a realização do campeonato. "O velejador não reclama do vento, ele ajusta a vela, e isso vale para a vida também", finaliza Dubeux.