Na raia do Pan, velejadores brasileiros conquistam ouro no Sul-Americano de 49er

Os velejadores Marco Grael e Gabriel Simões conquistaram o título do Sul-Americano da classe 49er no último domingo (15). A prova aconteceu na raia de Algarrobo, que irá sediar as provas de vela nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Entre os dias 28 de outubro e 2 de novembro ocorrerá a regata de abertura e nos dias 3, 4 e 5 acontece a corrida da medalha.

Com nove regatas ao todo, sendo descartada a pior, a trajetória dos brasileiros na competição começou com a perda de três pontos na primeira e na terceira e oito pontos na quinta (descartados). Em uma crescente, Grael e Simões só perderam um ponto um cada uma das três últimas corridas.

A última regata foi decisiva para o ouro da dupla brasileira, já que perderam apenas um ponto, enquanto os chilenos Benjamin Grez e Exequiel Grez perderam dois, ficando com a prata na soma de 15 pontos de perda. O bronze ficou com os mexicanos Ander e Daniel Belauste, com 27.

A equipe de vela do Brasil chega aos Jogos Pan-Americanos sendo a líder no quadro histórico de medalhas da competição. Ao todo, o país conquistou 39 ouros, 27 pratas e 19 bronzes, somando 85 medalhas no total na modalidade. Nesta edição, o Brasil conta com 17 atletas que competem em 10 classes: 49er FX, Fórmula Kite (masculino e feminino), iQFoil (masculino e feminino), 49er, ILCA 7, Lightning, Nacra 17 e Snipe.

49erFX, versão feminina da prova em que Marco Grael e Gabriel Simões foram campeões no Sul-Americano, a equipe brasileira contará com as bicampeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze No, versão feminina da prova em que Marco Grael e Gabriel Simões foram campeões no Sul-Americano, a equipe brasileira contará com as, que brigam pelo bicampeonato na categoria no Pan.

Equipe do Brasil na vela:

Feminino

49er FX: Martine Grael/Kahena Kunze;

Martine Grael/Kahena Kunze; Fórmula Kite: Maria do Socorro Reis;

Maria do Socorro Reis; iQFoil: Bruna Martinelli.

Masculino

49er: Marco Grael/Gabriel Simões;

Marco Grael/Gabriel Simões; Fórmula Kite: Bruno Lobo;

Bruno Lobo; iQFoil: Mateus Isaac;

Mateus Isaac; ILCA 7: Bruno Fontes.

Mista