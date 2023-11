Gerente de futebol do Corinthians tenta invadir sala do VAR na Arena

O gerente de futebol do Corinthians, Alessandro, tentou invadir a sala do VAR durante o jogo contra o Grêmio, neste domingo, na Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Imagens registraram o momento em que o corintiano fura o bloqueio de seguranças do estádio e tenta abrir a porta da sala.

O motivo da tentativa de invasão seria a insatisfação do dirigente com a arbitragem da partida. No intervalo do jogo, quando Alessandro tentou entrar na sala do VAR, o Alvinegro vencia o Tricolor por 1 a 0.

O presidente do clube paulista, Duílio Monteiro, também reclamou com o árbitro e assistentes do jogo no túnel para os vestiários, depois do apito final da primeira etapa. A contestação era sobre um pênalti não marcado para a equipe e a expulsão de Bruno Méndez, depois de revisão do árbitro de vídeo. Imagens da transmissão da TV flagraram Alessandro e Duílio partindo para cima da arbitragem.

Seguranças foram acionados para conter a confusão. Entretanto, Alessandro conseguiu furar o bloqueio e correu até a sala onde ficam equipamentos do VAR. O monitoramento por vídeo é feito remotamente, por uma equipe que fica no Rio de Janeiro. A sala, portanto, não tinha nenhum membro da arbitragem.