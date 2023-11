Inter visita o Palmeiras na expectativa de encerrar o debate sobre o rebaixamento

Depois de um apático empate drm gols em casa, o Inter terá de encontrar ânimos para enfrentar um adversário motivado pela disputa do título do Campeonato Brasileiro, fora de casa. Enquanto o Colorado faz campanha de meio de tabela e não vem convencendo em suas atuações, o Palmeiras, oponente deste sábado (11), às 21h, na 34ª rodada, se reencontra com a sua torcida no Allianz Parque para voltar aos eixos após a derrota por 3 a 0 contra o Flamengo, no Maracanã.

Um ponto de otimismo para os gaúchos é o repertório recente nos compromissos longe do Beira-Rio, já que eles vem de duas importantes vitórias, contra Vasco e Cruzeiro, por 2 a 1 em ambas as ocasiões. Além disso, o triunfo é importante para encerrar o debate sobre o rebaixamento, já que o clube ficaria com 46 pontos, evitando matematicamente a improvável queda para a segunda divisão.

Com a Libertadores sendo uma missão quase impossível, a equipe foca em garantir, o quanto antes, a vaga na Sul-Americana, que vem demorando para chegar por conta dos tropeços em casa. Mesmo assim, a probabilidade de classificação para o torneio é de 83,9%, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Com a reapresentação do grupo nesta quinta-feira, no CT Parque Gigante, o técnico Eduardo Coudet terá o treino desta sexta para definir o time que irá a campo, antes do embarque para São Paulo. O argentino tem a opção de repetir a escalação que enfrentou os cariocas, mas pode promover uma mudança na lateral-esquerda. Dalbert, que vem substituindo Renê, com uma lesão muscular na coxa, pode perder o posto de titular após uma atuação pouco convincente.

Durante o último jogo, ele foi substituído por Nico Hernández, zagueiro de origem, que vem sendo improvisado na função. Ao sair de campo, o camisa 28 ainda discutiu com a torcida, indicando uma clara insatisfação pelas vaias recebidas. Caso opte por deixá-lo de fora, Chacho deve utilizar o defensor colombiano.

Outros dois desfalques confirmados são os meias Bruno Henrique e Matheus Dias. Enquanto o primeiro recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso, o segundo sofreu uma lesão muscular contra o Fluminense, e precisou ser substituído por De Pena dez minutos depois de entrar. O problema do jovem de 21 anos também é muscular, na coxa, e ele deve ficar fora de ação por quatro semanas, perdendo a reta final da temporada.

Portanto, o onze inicial tende a ser formado por Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Nico Hernández (Dalbert); Johnny, Aránguiz, Maurício e Wanderson; Alan Patrick e Valencia.