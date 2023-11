Inter e Fluminense ficam no 0 a 0 no Beira-Rio

Reeditando o confronto da semifinal da Libertadores, Inter e Fluminense ficaram no 0 a 0, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a conquista do torneio continental por parte dos cariocas, que eliminaram o Colorado no Beira-Rio, as equipes fizeram um jogo sem brilho. Agora, o foco do time gaúcho está na visita ao Palmeiras, neste sábado (11), no último jogo antes da parada da Data Fifa.

Ligado e pressionando, o Colorado chegou primeiro, aos 16 minutos, com Alan Patrick. O camisa 10 teve espaço para avançar na intermediária, limpou o marcador e finalizou de canhota, com força, parando em Fábio, que fez bela defesa e mandou para escanteio.

A resposta tricolor veio aos 27, quando Léo Fernandez, em jogada individual, arriscou de longe e obrigou Rochet a fazer sua primeira defesa. Depois, o jogo ficou apático, e as chances de gol custaram a aparecer.

Foi com Alan Patrick, de novo, no último lance da primeira etapa, que os mandantes assustaram. O meia bateu falta pela esquerda, e a bola passou rente ao travessão. Sem mais delongas, o árbitro encerrou os primeiros 45 minutos com o zero persistindo no placar.

Na volta do intervalo, os comandados de Eduardo Coudet buscaram o gol a todo custo, dando outra cara para a partida. Primeiro, aos 7 minutos, John Arias e Martinelli se atrapalharam na saída de jogo, e Maurício aproveitou a sobra da bola na meia-lua, batendo de direita no canto, e errando por pouco. Depois, aos 9, Johnny aproveitou uma rebatida da defesa e bateu de primeira, de fora da área, para a defesa de Fábio, que se esticou no canto.

Depois, o duelo voltou a ficar sonolento. Sem chances para ambos os lados, os times ficaram presos no meio-campo, com disputas, erros e pouca intensidade. Aos 42, Alan Patrick ainda tentou encontrar Valencia em um cruzamento pela intermediária, mas o equatoriano, ao invés de tentar ir as redes, cabeceou para o meio da área, e Marlon afastou.

Os cariocas, por sua vez, chegaram aos 45. Keno, pela direita, cruzou rasteiro para Guga se antecipar a defesa na pequena área. O lateral-direito, no entanto, não pegou na bola como queria e acabou finalizando para fora. Aos 50 minutos, o árbitro encerrou o embate, e o Inter saiu de campo vaiado pelos seus torcedores.

Inter (0) Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Dalbert (Nico Hernández); Johnny; Maurício, Aránguiz (Bruno Henrique) e Wanderson (Matheus Dias) (De Pena); Alan Patrick e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Fluminense (0) Fábio; Guga, Nino (Martinelli), Marlon e Diogo Barbosa; André, Alexsander (Keno), Léo Fernandez (Ganso), John Arias e Lima; John Kennedy (Yoni Gonzáles). Técnico: Fernando Diniz.

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira.