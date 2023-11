Campeonato multiesportivo reúne mais de mil atletas em Porto Alegre neste fim de semana

Neste fim de semana, entre os dias 10 e 12 de novembro, a Orla do Guaíba será sede do Festival Na Orla – Sunset Games, evento que tem o propósito de combater o sedentarismo e incentivar a prática esportiva. Na sua segunda edição em Porto Alegre, o festival reunirá atletas e entusiastas de esportes de todo o Brasil, abrangendo modalidades como cross training e esportes adaptados, como rugby, vôlei sentado e treinamento funcional.

No campeonato de cross training, que trará mais de 20 toneladas de equipamentos, haverá seis categorias: Trios Scaled, Duplas Amador e Duplas RX (masculino, feminino e misto). Além disso, ocorrerão competições entre Duplas Master 70+ Masculino (com base na soma das idades das duplas), Duplas Master 80+ Masculino e Duplas Elite (para convidados).

O público terá a oportunidade de acompanhar atletas profissionais do cross training, como Anderon Primo, Pedro Martins, Ricardo Algayer, Lari Cunha e as gaúchas Dryelli Hauanne e Carol Gutierrez.

O evento também incluirá esportes adaptados, como vôlei sentado, rugby em cadeira de rodas e ginástica funcional, em colaboração com a Associação Esporte +.

A iniciativa visa incentivar as pessoas a adotar um estilo de vida ativo e enfatizar a acessibilidade dos esportes. De acordo com Ronaldo Garcia, diretor-executivo da Perfect Marketing, organizadora do evento, postar fotos de atividades físicas nas redes sociais inspira outras pessoas a seguir o mesmo caminho. O objetivo é combater a obesidade e o sedentarismo, influenciando as pessoas a se movimentarem.

A primeira edição do evento, realizada em 2022 na Orla do Guaíba, atraiu 32 mil pessoas em dois dias, com competidores vindos de 38 cidades gaúchas. O projeto para 2023 incluía torneios de beach tennis e vôlei de praia, que tiveram que ser canceladas devido às fortes chuvas e a interdição das quadras.

Para 2024, a organização do evento planeja incluir outras cinco modalidades esportivas, uma feira de pequenos empreendedores e mais de 10 atividades esportivas inclusivas. A ideia é convidar quem passa pelo evento para experimentar atividades físicas sob a orientação de instrutores capacitados, que poderão recomendar as melhores opções de exercícios para iniciantes ou para quem deseja diversificar sua rotina de exercícios.

Serviço

O quê: Festival na Orla – Sunset Games;

Quando: abertura para convidados (10/11, às 18h); competições (11/11 das 09h às 21h e 12/11 das 9h30min às 17h);

Onde: Trecho 3 da Orla.