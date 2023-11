Botafogo x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Em confronto direto na parte de cima da tabela, o Grêmio encara o Botafogo, nesta quinta-feira (9), às 20h, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário. O jogo será na casa do Vasco, já que o Nilton Santos receberá o show da banda RBD, nesta quinta e sexta. Caso vença, o Tricolor iguala a pontuação dos cariocas, líderes da competição, com 49 pontos, e ganha força na briga pelo título. A transmissão fica por conta de SporTV e Premiere.

Para este duelo, Renato Portaluppi poderá repetir a escalação que bateu o Bahia no último sábado. O técnico, no entanto, segue sem contar com os lesionados. Geromel, Pepê, Felipe Scheibig, Mila, Iturbe, Nathan e Rodrigo Ely permanecem no departamento médico e desfalcam o time.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Botafogo - Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Diego Costa. Técnico: Lúcio Flávio.

Grêmio - Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro (Fábio), Villasanti, Carballo, Cristaldo e Reinaldo; JP Galvão e Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem: Ramon Abatti Abel, auxiliado por Bruno Boschilia e Thiaggo Americano Labes. No VAR, estará Rodrigo D Alonso Ferreira.

Serviço Botafogo x Grêmio

Local: São Januário;

Horário: 20h;

Transmissão: SporTV e Premiere.