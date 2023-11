Inter x Fluminense: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Depois de bater o Cruzeiro fora de casa, o Inter volta ao Beira-Rio para receber o Fluminense, nesta quarta-feira (8), às 19h, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo é importante para o clube gaúcho se aproximar da confirmação da vaga na Sul-Americana do ano que vem. A transmissão ficará por conta de SporTV e Premiere.

Além do peso do confronto na tabela, o Colorado ainda enfrentará um adversário indigesto, que o eliminou na semifinal da Libertadores deste ano. O tricolor carioca de Fernando Diniz fará sua primeira partida após a conquista do título do torneio continental, e deverá vir à Porto Alegre com o time 100% reserva.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Dalbert (Nico Hernández); Johnny; Mauricio, Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Fluminense - Vitor Eudes; Guga, Felipe Andrade, David Braz e Alexsander; Thiago Santos e Léo Fernandez; Giovanni e Daniel; Lelê e Yony González. Técnico: Fernando Diniz.

Arbitragem: Caio Max Augusto Vieira, auxiliado por Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Luis Carlos de Franca Costa. No VAR, estará Diego Pombo Lopez.

Serviço Inter x Fluminense

Local: Beira-Rio;

Horário: 19h;

Transmissão: SporTV e Premiere;

Ingressos: Os ingressos podem ser adquiridos por sócios pelos valores de R$ 16,00 a R$ 128,00. Para não sócios, os bilhetes variam de R$ 40,00 a R$ 160,00.