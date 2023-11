Palmeiras e Red Bull Bragantino aumentam chances de título no Brasileirão e Botafogo despenca

A terceira derrota consecutiva do Botafogo fez com que suas chances de título no Campeonato Brasileiro despencassem, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Após a rodada passada, a probabilidade de a equipe carioca ficar com o troféu era de 64,3%. Agora, com tropeço diante do Vasco, ela caiu para 35,2%.

Em contrapartida, Red Bull Bragantino e Palmeiras aumentaram suas chances de conquista do Brasileirão. A equipe do interior paulista tem 32,3% (antes eram 12,2%), tendo o mesmo número de jogos que o Botafogo (31). Já o conjunto alviverde, que atuou 32 vezes até aqui, aparece com 25,4% (na rodada passada, eram 15,6%).



Quem ainda aparece com números notáveis na luta pelo troféu são Grêmio (5,1%), Flamengo (1,6%) e Atlético-MG (0,4%). A disputa por uma vaga na próxima edição da Libertadores tem favoritos claros, com Botafogo, Palmeiras e Red Bull Bragantino praticamente garantidos. Fluminense e São Paulo estão classificados por causa das conquistas da Libertadores e Copa do Brasil, respectivamente. Veja as estatísticas divulgadas pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG):



PROBABILIDADE DE TÍTULO:



Botafogo - 35,2%

Red Bull Bragantino - 32,3%

Palmeiras - 25,4%

Grêmio - 5,1%

Flamengo - 1,6%

Atlético-MG - 0,4%



CHANCE DE VAGA NA LIBERTADORES:



Botafogo - 99,91%

Palmeiras - 99,91%

Red Bull Bragantino - 99,78%

Grêmio - 97,6%

Flamengo - 85,8%

Atlético-MG - 84,9%

Athletico-PR - 27,5%

Fortaleza - 3,5%