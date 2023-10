Coritiba x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Na busca pela terceira vitória consecutiva, o Grêmio visita o Coritiba nesta quarta-feira (1º), às 20h, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Couto Pereira. Depois de superar Flamengo e América-MG, respectivamente, o Tricolor chega embalado na busca por uma vitória que pode lhe catapultar à vice-liderança. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

Para ocupar o 2º lugar, o clube deverá torcer pelo tropeço de Palmeiras e Bragantino, que enfrentam Botafogo e Goiás, respectivamente. Por parte do Alviverde, apenas a derrota interessa, enquanto no duelo do Massa Bruta, um empate seria suficiente.

PORVÁVEIS ESCALAÇÕES

Coritiba - Gabriel; Diogo Batista, Thalisson Gabriel, Henrique e Victor Luís; Willian Farias e Sebastián Gómez; Moreno, Bianqui e Slimani; Robson. Técnico: Thiago Kosloski.

Grêmio - Gabriel Grando; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti e Pepê; Galdino, Cristaldo e Besozzi; Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem - Marcelo de Lima Henrique, auxiliado por Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Renan Aguiar da Costa. No VAR, estará Carlos Eduardo Nunes Braga.

Serviço Coritiba x Grêmio

Local: Couto Pereira;

Horário: 20h;

Transmissão: Premiere.