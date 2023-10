Grêmio enfrenta o Flamengo precisando vencer para voltar ao G-4 do Brasileiro

Precisando voltar a fazer valer o fator casa, determinante para a boa campanha no Campeonato Brasileiro, o Grêmio recebe o Flamengo nesta quarta-feira (25), às 21h30min, pela 29ª rodada. Sem vencer há quatro jogos, com três derrotas seguidas, o Tricolor vive seu momento mais turbulento da temporada, somando atuações abaixo da média e polêmicas extracampo do técnico Renato Portaluppi.

A declaração do comandante gremista, depois da derrota para o São Paulo, por 3 a 0, no sábado, em que ele afirmou não ter tempo para treinar, gerou incômodo no torcedor, que contesta os dias de folga concedidos ao elenco ao longo do ano. Principalmente, nas Datas Fifa. Agora, com duas sessões de treino no CT Luiz Carvalho, o treinador precisou contornar os desfalques para encarar um carrasco do passado recente.

Em 2023, o Rubro-Negro saiu vitorioso sobre os gaúchos nas três oportunidades em que se enfrentaram. No primeiro turno do Brasileirão, no Maracanã, 3 a 0 para os cariocas, que também deixaram a equipe de Portaluppi para trás na semifinal da Copa do Brasil, triunfando por 2 a 0, na Arena, e 1 a 0, no Rio.

O confronto é direto por uma vaga no G-4, posto perdido pelos gaúchos na última rodada. Em 6º lugar com 44 pontos, ele vai atrás do posto entre as cabeças do campeonato. Porém, mesmo ganhando, não alcançam o time da Gávea, terceiro colocado, com 50 pontos. Em quarto, está o Palmeiras, com 47 pontos, com as mesmas 13 vitórias gremistas.

Para este duelo, o principal desfalque será Luis Suárez, suspenso. João Pedro Galvão, seu substituto natural, é dúvida por conta de um problema muscular. O mesmo ocorre com Carballo, enquanto Rodrigo Ely já era baixa confirmada. Entre lesionados e suspensos, o Grêmio deverá ir a campo com Grando; Geromel, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Pepê, Cristaldo e Reinaldo; Nathan Fernandes (Besozzi) e André Henrique (João Pedro Galvão).

O desfalque de Luisito, artilheiro e referência técnica do time, preocupa. No entanto, o retrospecto tricolor sem o uruguaio é surpreendente. Dos 54 jogos da temporada, ele ficou de fora em apenas nove oportunidades. Neste recorte, são quatro vitórias, três empates e duas derrotas. No Nacional, são dois triunfos, contra Atlético-MG e Athletico-PR, e dois tropeços, frente a Palmeiras e Santos.