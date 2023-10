Dunk Park, em Porto Alegre, transmite abertura da temporada da NBA

O Dunk Park, no 4º Distrito de Porto Alegre, transmite a abertura da temporada 2023/2024 da NBA nesta terça-feira (24) a partir das 20h30min. O jogo é entre o campeão da temporada passada, Denver Nuggets, do sérvio Nikola Joki, que inicia a defesa do título contra o Los Angeles Lakers de LeBron James.

O segundo jogo da noite é entre Golden State Warriors de Stephen Curry e Phoenix Suns de Kevin Durant e Devin Booker, às 23h. Os dois duelos marcam o início de uma longa temporada da NBA, em que cada time disputa 82 jogos na busca por uma vaga nos playoffs.

O espaço localizado no bairro Navegantes conta com uma infraestrutura de quatro quadras de basquete, além de um sports bar com telão de 150 polegadas. Para a abertura desta temporada de basquetebol, o empreendimento terá promoções especiais e entrada gratuita.

• LEIA MAIS: Engenheiro constrói reduto de basquete em Porto Alegre

A 78ª edição da maior liga de basquete do mundo conta com novas regras, torneio intertemporada e a expectativa do surgimento de uma nova estrela. Os favoritos ao título são o atual campeão, Denver Nuggets, que pode conquistar o bicampeonato com Nikola Joki e companhia; o Boston Celtics, que adquiriu Kristaps Porzingis e Jrue Holiday na offseason e segue com nomes como Jayson Tatum e Jaylen Brown; o Milwaukee Bucks, que anunciou a chegada de Damian Lillard, que se soma à Giannis Antetokounmpo em um busca do título para a equipe do Wisconsin; e Lakers e Warriors, com as lendas LeBron James e Stephen Curry.

Uma das mudanças é a regra que restringe o load management, termo usado para quando os times poupam seus jogadores ao longo da temporada. Segundo as novas normas, as equipes não podem deixar mais de uma estrela fora de quadra se os jogadores estiverem saudáveis. São enquadrados em "estrela" todos os jogadores que foram escolhidos para o All-Star Game (o jogo das estrelas) ou eleitos ao All-NBA Team (time ideal da temporada) nas últimas três temporadas. Assim, os times precisam readequar o rodízio que era feito anteriormente. A regra visa garantir que os melhores jogadores estejam jogando, para manter o interesse do público na liga.

• LEIA TAMBÉM: Jimmy Butler adota novo visual no Media Day do Miami Heat

Grande novidade da temporada, a NBA Cup é um mini torneio que acontece em meio à temporada regular, entre novembro e dezembro, cujos resultados serão somados ao quadro geral. As 30 equipes foram divididas em seis grupos de cinco times. Os quatro jogos da fase de grupos acontecem em sete datas de novembro: quatro sextas-feiras (3, 10, 17 e 24 de novembro) e três terças-feiras (14, 21 e 28 de novembro). As quartas de final ocorrem em 4 e 5 de dezembro na casa do time com melhor classificação, enquanto as semifinais e o jogo do título serão nos dias 7 e 9 de dezembro em Las Vegas.

Primeiro nome escolhido do draft de 2023, o francês Victor Wembanyama é a grande aposta da temporada. Com 2,24 de altura e 19 anos de idade, o novo pivô do Santo Antônio Spurs tem os números a seu favor para comprovar a expectativa de ser a próxima estrela do basquete: tem média de quase um ponto por minuto na pré-temporada e dois tocos por jogo.

Jogos da NBA da semana:

24 de outubro — terça-feira

Denver Nuggets x Los Angeles Lakers — 20h30 —Prime Video

Golden State Warriors x Phoenix Suns — 23h00 — Prime Video

25 de outubro — quarta-feira

New York Knicks x Boston Celtics — 20h00 — ESPN 2 e Star+

San Antonio Spurs x Dallas Mavericks — 22h30 — ESPN 2 e Star+

26 de outubro — quinta-feira

Milwaukee Bucks x Philadelphia 76ers — 20h30 — Prime Video

Los Angeles Lakers x Phoenix Suns — 23h00 — Prime Video

27 de outubro — sexta-feira

Boston Celtics x Miami Heat — 20h30 — ESPN 2 e Star+

Sacramento King x Golden State Warriors — 23h00 — ESPN 2 e Star+

28 de outubro — sábado

New Orleans Pelicans x New York Knicks — 20h00 — Prime Video

Minnesota Timberwolves x Miami Heat — 21h00 — ESPN 2 e Star+

Phoenix Suns x Utah Jazz — 23h00 — Prime Video

28 de outubro — domingo