Jimmy Butler adota novo visual no Media Day do Miami Heat

Principal nome da temporada 2022/23 do Miami Heat na NBA, o ala Jimmy Butler adotou um novo visual para o Media Day da equipe nessa segunda-feira (2). O astro apareceu para as fotos oficiais com cabelos lisos e em tom de castanho claro, em estilo emo.

Butler chegou ao Kaseya Center, em Miami, com um look all-black, camiseta, calça cargo, botas e um quimono. Nos acessórios, apostou em braceletes, piercings na boca e no nariz, além de maquiagem pesada, com lápis de olho e unhas pintadas de preto.

Jimmy Butler at media day last year vs. this year pic.twitter.com/MbG9pD5owa — Complex Sports (@ComplexSports) October 2, 2023

Em entrevista coletiva, o seis vezes All-Star explicou o motivo da escolha do visual. "Estou bem emotivo agora. Esse é meu estado emo e gosto disso. Esse sou eu, é como estou me sentindo ultimamente", explicou Butler.

O ala já havia utilizado a estratégia na temporada 2022/23, quando surgiu com dreadlocks para o Media Day. Ele não manteve o visual durante a temporada, mas apareceu assim nas fotos oficiais durante todo o ano.