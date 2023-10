Nadadora porto-alegrense conquista bronze nos 800m livre nos Jogos Pan-Americanos

A nadadora porto-alegrense Viviane Jungblut conquistou o bronze na prova de 800m nado livre nos Jogos Pan-Americanos no Chile nessa segunda-feira (23). A atleta do Grêmio Náutico União (GNU) chega à marca de três medalhas pan-americanas.

Com o tempo de 8min33seg55, Vivi, como é conhecida, ficou atrás apenas das estadunidenses Paige Madden, ouro com 8min27seg99, e Rachel Stege, prata com 8min28seg50.

Na passagem dos 300m para os 350m, a gaúcha passou para a quarta colocação. Já dos 500m para os 550m, conseguiu superar a chilena Kristel Köbrich, que ficou na terceira colocação a maior parte da prova.

A final dos 800m livre feminino ainda teve a brasileira Gabrielle Roncatto, que ficou na sétima posição com o tempo de 8min47seg83.

Terminando com o bronze, Vivi repete a medalha conquistada em Lima 2019. Na mesma competição, a nadadora brasileira ficou no terceiro lugar na prova de 10km em maratonas aquáticas, atrás da brasileira Ana Marcela Cunha e da argentina Cecília Biagioli.

Vivi ainda tem chances de mais medalhas neste Pan, já que compete na prova de fundo de 1500m nesta quarta-feira (25) e nos 10km da maratona aquática no domingo (29), na laguna Los Morros.

Em conversa com a reportagem do Jornal do Comércio antes de embarcar para o Chile, a nadadora adiantou que a prova de 10km é seu foco para a classificação para Paris 2024. "Temos as seletivas no início do ano que vem, início de fevereiro, da maratona aquática, que é a prova de 10km, que é onde estou com meu objetivo e estou treinando 100%. Mais para frente tem a seletiva para as provas de piscina, mas estamos indo um passo de cada vez", afirma Viviane.