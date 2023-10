Saiba quais são as três novas modalidades dos Jogos Pan-Americanos

Os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, começam oficialmente nesta sexta-feira (20) e se estendem até o dia 5 de novembro. A maior competição esportiva do continente chega à sua 19ª edição e terá 58 modalidades em disputa (47 do programa Olímpico e 11 não-Olímpicas), sendo três esportes estreantes na competição: breaking, que está no programa de Paris 2024, escalada e skate, que conquistaram o público nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

Modalidade que também estreia em Paris 2024, o breaking começou a ser praticado em festas na região do Bronx, em Nova York, por volta dos anos 1970. Um dos pilares da cultura hip-hop, o nome da dança urbana vem do "break" da música, ou seja, a pausa do vocal e instrumentos e foco na percussão. Os atletas e dançarinas que praticam a modalidade são chamados de b-girls e b-boys. Os melhores no masculino e no feminino garantirão vaga direta para os Jogos Olímpicos de 2024.

A escalada, por sua vez, teve uma estreia bem sucedida em Tóquio 2020, com as disciplinas de boulder, guiada (lead) e velocidade (speed). No boulder, a competição é sem o uso de cordas e os competidores percorrem um número de rotas fixas em uma parede com 4m em média em um tempo especificado. Na guiada, os atletas precisam escalar a maior distância em uma parede de 15m por um tempo determinado. Já na velocidade, dois atletas competem para ver quem alcança antes o topo de uma parede de 15 metros, com uma corda que pode ser presa em proteções físicas.

No Pan, a escalada terá as provas de velocidade e a combinada (boulder e guiada). A modalidade também garantirá quatro vagas diretas para Paris 2024. Os atletas se classificarão se vencerem uma das quatro provas em disputa na escalada da disputa continental. Caso os medalhistas dourados já tenham se classificado para os Jogos Olímpicos em outras oportunidades, a vaga irá para o próximo classificado.

skate virou paixão nacional nos Jogos Olímpicos de 2020, quando Rayssa Leal, a Fadinha, foi prata no street feminino nos Jogos Olímpicos de 2020, quando. É a primeira vez do esporte como modalidade oficial dos Jogos Pan-Americanos. O Brasil terá seis atletas na disputa por medalhas no skate: no street, além de Rayssa, disputam Pâmela Rosa, Lucas Rabelo e Gabryel Aguilar; no park, Raicca Ventura e Augusto Akio buscam o pódio.

Jogos Pan-Americanos são um termômetro para esportes que podem vir a integrar o programa dos Jogos Olímpicos, o que é essencial para o planejamento dos esportes no cenário nacional. Os esportes do Pan que não integram a programação Olímpica de Paris 2024 são: beisebol, boliche, esqui aquático, karatê, patinação artística em rodas, patinação de velocidade inline, pelota basca, raquetebol, softbol, squash e wakeboarding. Já para Los Angeles 2028, o beisebol, o softbal e o squash estão confirmados na programação

Atletas do Time Brasil nas três modalidades estreantes no Pan:

Breaking

Um dos representantes do Brasil na modalidade é Gilberto Araújo, conhecido como B-boy Rato Evn. Foto: Red Bull Content Pool/Divulgação/JC

Masculino

Leony Pinheiro (B-boy Leony);

Gilberto Araújo (B-boy Rato Evn).

Feminino

Mayara Collins (B-girl Mini Japa);

Nathana Venâncio (B-girl Nathana).

Escalada

A escalada já esteve em Tóquio 2020 e estreia no Pan neste ano. Foto: Jan Virt/IFSC/Divulgação/JC

Masculino

Felipe Ho (velocidade);

Mateus Bellotto (velocidade);

Rodrigo Hanada (velocidade);

Pedro Egg (boulder e guiada).

Feminino

Mariana Hanggi (velocidade);

Bianca Castro (velocidade);

Anja Köhler (velocidade).

Skate

No street, uma das brasileiras que compete pelo pódio no Pan é Rayssa Leal. Foto: Luiza Prado/JC

Street

Rayssa Leal;

Pâmela Rosa;

Lucas Rabelo;

Gabryel Aguiar.

Park