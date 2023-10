Grêmio vai até o Morumbi para enfrentar o São Paulo neste sábado

Questionado pela notória queda de rendimento na segunda metade da temporada, o Grêmio vem se complicando na briga pelo G-4 do Campeonato Brasileiro, e terá de mostrar forças fora de casa, algo pouco recorrente nesta edição, para retomar o caminho das vitórias e garantir a classificação direta para a Libertadores em 2024. Neste sábado (21), às 18h30min, o Tricolor encara o São Paulo, no Morumbi, pela 28ª rodada.

O grupo de jogadores se reapresentou nesta quinta-feira, no CT Luiz Carvalho, após a derrota de virada por 2 a 1, em casa, para o Athletico-PR, e encerrará a preparação para o duelo nesta sexta, antes de embarcar para a capital paulista. Sem vencer há três jogos, somando um empate (Fortaleza) e duas derrotas (Inter e Furacão), os comandados do técnico Renato Portaluppi não vêm performando com intensidade para se manter entre as cabeças da competição.

Agora, os gaúchos encaram um adversário que vive situação cômoda nesta reta final de ano. Já classificado para a Libertadores por conta do título da Copa do Brasil, o tricolor paulista também não corre risco de cair, e está pairando sobre o meio da tabela, sem grandes pretensões.

Tendo apenas três vitórias em 13 jogos fora, o Grêmio precisa dos três pontos a todo custo. Para isso, será necessário pensar no time sem Iturbe e Nathan, que saíram lesionados do duelo com os paranaenses na quarta-feira. Ambos têm problemas musculares na coxa.

Além deles, o lateral-esquerdo Reinaldo também está fora. O camisa 6 foi expulso por acertar uma cotovelada em Arriagada na reta final da partida, e cumprirá suspensão automática.

O jogador também foi assunto do clube nesta quinta, fora das quatro linhas. Isso porque o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) retirou de sua pauta o julgamento pela expulsão contra o Santos, no final de agosto. Além dele, Portaluppi também seria julgado. O relator responsável, Paulo Sérgio Feuz, não justificou os motivos da decisão. Esta foi a segunda vez que a audiência foi adiada, e não foi definida uma nova data para julgar os profissionais.

Por outro lado, boas notícias também pairam no CT Luiz Carvalho. O volante Villasanti, de volta da Data Fifa, está à disposição para retomar sua vaga no meio-campo, ao lado de Pepê, que atuou sozinho no setor contra os paranaenses. Além dele, Carballo será reavaliado pelo departamento médico, devido às dores que vem sentindo no púbis, e pode ser surpresa entre os relacionados.

Entre retornos e desfalques, o Grêmio deverá começar o confronto com Grando; João Pedro, Geromel, Kannemann e Cuiabano; Villasanti, Pepê, Cristaldo e Galdino (Carballo); Besozzi e Suárez.