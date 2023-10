Na volta do Brasileirão, Grêmio sofre a virada para o Athletico-PR na Arena

No reencontro com o seu torcedor, o Grêmio pecou em manter a vantagem conquistada no início, e acabou sendo superado pelo Athletico-PR, por 2 a 1, na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem vencer há três jogos, o Tricolor corre sérios riscos de deixar o G-4 nesta quinta-feira (19), a depender de resultados paralelos.

Ligados, os mandantes começaram intensos, e abriram o placar logo aos seis minutos, em uma jogada bem trabalhada de Suárez para Besozzi, que da meia-lua, finalizou de canhota no canto, para marcar o gol em seu primeiro jogo como titular.

Após o tento, o Furacão assumiu o controle da partida, e passou a dominar as ações ofensivas, se aproveitando do meio-campo pouco combatente dos gaúchos. Eles chegaram a balançar as redes com Pablo, aos 22, mas o atacante estava impedido.

No entanto, objetivo, o Tricolor foi quem chegou com mais perigo. Em um contra-ataque de almanaque puxado por Cristaldo, o camisa 19 deixou Suárez na cara do gol, mas Bento fechou o ângulo do uruguaio e fez um milagre para impedir o 2 a 0. E seguindo a velha mística do futebol, quem não faz, leva.

Em lance muito bem trabalhado pelo meio, aos 38 minutos, Zapelli ficou livre próximo a marca do pênalti, e bateu no canto de Grando, para empatar o duelo. Logo depois, Canobbio girou na entrada da área, e quase virou. O uruguaio, no entanto, parou em Grando, que bem posicionado, impediu o tento. Sem outras chances de perigo, as equipes foram para o intervalo com tudo igual no marcador.

Na volta a etapa complementar, os gaúchos chegaram com muito perigo. Em jogada da direita para a esquerda, Cristaldo deu um porta-luz para Ferreira, que foi travado na hora do chute. A bola, no entanto, caiu no pé do próprio Cristaldo, mas o argentino também teve seu chute bloqueado pela defesa.

Depois, aos 16, Pepê arriscou de longe, e assustou Bento, em uma bola que passou rente a trave. Seguindo na pressão, dois minutos depois, Ferreira perdeu um gol inacreditável. Na pequena área, livre de marcação e com o goleiro vendido, o camisa 10 foi surpreendido por uma bola que ele não achou que iria chegar, e acabou completando de peito, para fora. Aos 35, Luisito subiu mais que todo mundo, e cabeceou para fora, na tentativa de volta a frente no placar.

E na reta final do jogo, em uma falta na entrada da área, veio a virada paranaense. Ezquivel cruzou na área, na cabeça de Kaique Rocha, que subiu livre para assumir a frente do marcador e decretar a vitória dos visitantes. Para fechar o triste roteiro gremista, Reinaldo recebeu um vermelho direto ao acertar uma cotovelada na cabeça de Arriagada.





Grêmio (1) Gabriel Grando; Fábio (João Pedro), Geromel, Kannemann e Reinaldo; Pepê, Nathan (Josué) e Cristaldo (Luan); Besozzi (Galdino), Luis Suárez e Iturbe (Ferreira). Técnico: Renato Portaluppi.

Athletico-PR (2) Bento; Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Cuello, Erick (Alex Santana), Fernandinho (Hugo Moura) e Cannobio; Zapelli (Kaique Rocha), Pablo (Arriagada) e Vitor Bueno (Rômulo). Técnico: Wesley Carvalho.

Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira.