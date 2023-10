Grêmio recebe o Athetico-PR em jogo importante para se manter no G-4

Se reencontrando com o seu torcedor depois de quase um mês, o Grêmio vai a campo nesta quarta-feira (18), às 19h, para enfrentar o Athletico-PR, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A última vez que o Tricolor jogou em casa, também foi a última que saiu vitorioso, no triunfo por 1 a 0 sobre o Palmeiras, no dia 21 de setembro. Depois, fora de casa, houve o empate em 1 a 1 com o Fortaleza e a derrota no Grenal, por 3 a 2.

Ciente de sua força em casa, a equipe de Renato Portaluppi vê a vitória como obrigatória para se manter no G-4. Em terceiro lugar na tabela, com 44 pontos, os gaúchos podem ser alcançados pelo próprio Furacão, que mesmo em oitavo, está há apenas três pontos de distância. A vaga direta na Libertadores é o principal objetivo do grupo para 2024, que vem surpreendendo em sua primeira temporada de volta à elite do futebol nacional.

No CT Luiz Carvalho, a preparação para o confronto com os paranaenses se encerrou nesta terça-feira, em treino fechado, no qual Portaluppi teve suas últimas dores de cabeça para montar uma equipe desfalcada. Sem Villasanti, que não volta a tempo da Data Fifa, Carballo, lesionado, e Ronald, que está na seleção brasileira que disputará os jogos Pan-Americanos, o meio-campo gremista é a principal incógnita na escalação do treinador.

Com o setor enfraquecido, o comandante deve reforçar a defesa, voltando ao esquema com três zagueiros, utilizado em parte da atual temporada. Portanto, o onze inicial tricolor tende a ser composto por Grando; Bruno Alves, Geromel e Kannemann; João Pedro, Pepê, Nathan, Cristaldo e Reinaldo; Ferreira e Suárez.

Atuando com o trio de defensores, o retrospecto do time é favorável. Ao todo, são 14 partidas, somando sete vitórias, quatro empates e três derrotas. Destes tropeços, apenas o 2 a 0 contra o Flamengo, na semifinal da Copa do Brasil, foi na Arena.

Na disputa pela vaga ao lado de Geromel e Kannemann, o recém recuperado de lesão Rodrigo Ely acabou ficando para trás, dando lugar à Bruno Alves. Opção natural para assumir o posto, o jogador de 29 anos ficará apenas entre os relacionados, por conta de sua condição física.