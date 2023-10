Contra o Uruguai, em Montevidéu, Diniz encara prova de fogo à frente da seleção

Naquele que será o compromisso mais acirrado do técnico Fernando Diniz desde que assumiu o comando da seleção, o Brasil visita o Uruguai, em Montevidéu, pela 4ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, nesta terça-feira (17), às 21h.

Após o seu primeiro tropeço com a seleção, no empate em 1 a 1 contra a Venezuela, em Cuiabá, o comandante vê uma cobrança a mais da torcida por resultados e atuações. Contra os uruguaios, o confronto terá os ânimos à flor da pele, por conta da rivalidade entre as equipes. Além disso, o retrospecto do confronto na competição está a favor dos brasileiros, que ao longo da história, venceram seis vezes, empataram cinco e perderam apenas uma.

Ciente da necessidade de melhorar o desempenho do time, Diniz promoveu duas mudanças nos treinos recentes, tirando o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o centroavante Richarlison do time titular. Em seus respectivos lugares, o treinador testou Carlos Augusto e Gabriel Jesus.

No caso dos defensores, a troca é mais natural, já que ambos foram convocados por emergência, depois de Renan Lodi e Caio Henrique serem cortados por lesão. Já no ataque, a mudança se dá pela má fase do camisa 9, que não marca pela seleção desde a Copa do Catar, em dezembro do ano passado.

Com o último treino realizado nesta segunda-feira, no estádio Centenário, palco da partida, a Canarinho deve ir a campo com Ederson; Yan Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Rodrygo, Gabriel Jesus e Vinícius Júnior.

O volante Casemiro chegou a preocupar a comissão técnica, ficando de fora da atividade de domingo por conta de um desconforto no tornozelo, relatado ainda no duelo com os venezuelanos. Porém, recuperado, o capitão regressou aos treinos junto de seus companheiros e terá condições de jogo.

Do outro lado, a Celeste do técnico Marcelo Bielsa deverá ser composta por Rochet; Nández, Araújo, Viña e Piquerez; Ugarte, Valverde e De La Cruz; Pellistri, Darwin Núñez e Maxi Araújo.