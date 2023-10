Brasil chega a 105 vagas garantidas em Paris 2024; confira lista completa

Com as classificações obtidas pela ginástica artística no Mundial da Antuérpia e pela Seleção Brasileira masculina de vôlei, o Brasil chega a 105 vagas garantidas em Paris 2024. Atualmente, são 17 modalidades com atletas brasileiros confirmados nos próximos Jogos Olímpicos (veja a lista completa no fim do texto). As informações são do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

classificação da equipe masculina de vôlei foi com emoção . O Brasil precisava derrotar a atual campeã mundial, a Itália, na última partida do Pré-olímpico para garantir a classificação olímpica. O time comandado por Renan Dal Zotto se impôs e venceu os italianos no tie-break, por 3 sets a 2, diante de um Maracanãzinho lotado.

ginástica artística se despediu do Mundial da Antuérpia, na Bélgica, com sete classificações olímpicas na bagagem: cinco por equipes feminina duas no individual geral masculino Já ase despediu do Mundial da Antuérpia, na Bélgica, comna bagagem:, sendo uma nominal para Diogo Soares.

ginástica artística feminina teve a liderança de Rebeca Andrade para alcançar o feito histórico de seis medalhas na competição para alcançar o feito histórico de, sendo sendo uma medalha de ouro, três de prata e duas de bronze. O país encerrou a competição na quarta posição do quadro de medalhas. Das seis medalhas, cinco foram para Rebeca Andrade, com uma por equipes. Já Flávia Saraiva conquistou sua primeira medalha em Campeonatos Mundiais, com o bronze no solo.

"Ginástica artística e vôlei são duas modalidades importantes e estratégicas no planejamento esportivo do COB e ficamos muito felizes com as vagas conquistadas para os Jogos Olímpicos de Paris nos últimos dias. Foram resultados que nos encheram de orgulho e confiança de que estamos no caminho certo", destaca Ney Wilson, diretor de Alto Rendimento do COB.

Agora, o foco do COB é aumentar o número de classificações a partir dos Jogos Pan-Americanos Santiago 2023, que começam em 10 dias. O evento distribuirá vagas em 33 modalidades, com 21 modalidades com classificações diretas e 12 com pontuação importante no ranking. "Para isso, o COB dará todo o suporte necessário para nossos atletas alcançarem grandes resultados", complementa Wilson.

Os Jogos Pan-Americanos serão disputados de 20 de outubro a 05 de novembro. As modalidades que distribuirão vagas diretas para Paris 2024 são: boxe, breaking, escalada esportiva, ginástica artística, ginástica rítmica, ginástica trampolim, handebol, hipismo adestramento, hipismo CCE, hipismo saltos, hóquei sobre grama, nado artístico, pentatlo moderno, polo aquático, saltos ornamentais, surfe, tênis, tênis de mesa, tiro com arco, tiro esportivo e vela.

Vagas garantidas pelo Brasil em Paris 2024:

Atletismo (12)

Feminino

Marcha atlética 20km (2) - Érica Sena e Viviane Lyra.

Masculino

Arremesso do peso - Darlan Romani;



Marcha atlética 20km - Caio Bonfim;



Maratona - Daniel Nascimento;



100m rasos (2) - Erik Cardoso e Felipe Bardi;



110m com barreiras - Rafael Pereira;



400m rasos (2) - Alison dos Santos e Lucas Carvalho;



400m com barreiras - Alison dos Santos;



Salto triplo - Almir Júnior.

Canoagem slalom (2)

Feminino



K1 - Omira Estácia;



C1 - Ana Sátila.

Canoagem velocidade (1)

Masculino

C1 1000m - Isaquias Queiroz.

Ciclismo BMX Racing (1)

Feminino

Individual - Paola Reis.

Futebol (18)

Feminino

Equipe.

Ginástica artística (7)

Feminino

Equipe (5 atletas).



Masculino

Diogo Soares;



+1 atleta individual geral.

Ginástica rítmica (6)

Feminino

Individual - Bárbara Domingos;



Conjunto (5 atletas).

Hipismo saltos (3)

Equipe.

Natação (4)



Feminino

1500m livre - Beatriz Dizotti.

Masculino



100m livre - Guilherme Caribé;



400m livre - Guilherme Costa;



100m borboleta - Kayky Mota.

Rugby (12)

Feminino

Equipe.

Saltos ornamentais (2)

Feminino

Plataforma 10m - Ingrid Oliveira.



Masculino



Plataforma 10m - Isaac Souza.

Surfe (3)

Masculino

Filipe Toledo;



João Chianca.



Feminino

Tatiana Weston-Webb.

Tênis de mesa (6)

Feminino



Equipe.



Masculino



Equipe.

Tiro com arco (1)

Masculino



Recurvo individual - Marcus D´Almeida.

Tiro esportivo (1)

Masculino



Pistola de ar 10m - Philipe Chateaubrian.

Vela (2)

Masculino

Fórmula Kite - Bruno Lobo;



IQFoil - Mateus Isaac.

Vôlei (24)

Feminino

Equipe.



Masculino

Equipe.