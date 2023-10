Verstappen vence GP do Catar e McLaren aproveita erros da Mercedes para subir ao pódio

Max Verstappen venceu mais uma corrida na Fórmula 1. O belga, que foi campeão do Mundial de Pilotos no sábado ao vencer a corrida print, liderou o GP do Catar de ponta a ponta e celebrou a conquista com mais um troféu neste domingo (8). Colecionando bons resultados durante a semana, a McLaren aproveitou os erros da Mercedes para completar o pódio no circuito de Lusail, com Oscar Piatri em segundo e Lando Norris em terceiro.



Sonhando com o vice-campeonato mundial de pilotos, Lewis Hamilton deixou a prova na primeira curva. O heptacampeão se envolveu em um acidente com o companheiro George Russell e teve que abandonar a corrida. O clima na Mercedes, que já não era muito bom após o GP do Japão, ficou ainda pior após a prova em Lusail.



Adversário já conhecido dos pilotos, o calor e a umidade influenciaram diretamente na disputa deste domingo. Sargeant, da Williams, abandonou a prova alegando mal-estar e Fernando Alonso chegou a pedir para a equipe jogar água em seu cockpit no pit stop. Na parte final da prova, foi possível ver os pilotos abrindo a viseira do capacete para pegar um ar.

A CORRIDA

Não faltou emoção na corrida do Catar. Assim que as luzes apagaram na largada, Lewis Hamilton e George Russell bateram na primeira curva - o acidente ainda vai ser investigado em Lusail. No incidente, o heptacampeão levou a pior, perdeu um pneu e teve que sair da prova. Pelo rádio, os dois pilotos da Mercedes trocaram farpas: "fui tirado da prova pelo meu companheiro", disse Hamilton.



O acidente provocou a entrada do Safety Car na pista e alguns pilotos aproveitaram para fazer o primeiro pit stop obrigatório do dia. Na relargada, Verstappen disparou na pole e já abriu 1s de Piastri. Fernando Alonso vinha em terceiro, perseguido de perto pela Ferrari de Leclerc. Russel, de volta para a disputa, estava em último lugar.

Aos poucos, o piloto da Mercedes foi escalando o grid e em poucas voltas já estava em 10º, de volta a zona de pontuação. Na ponta, o campeão Max Verstappen apertou o ritmo e abriu boa vantagem para entrar nos boxes, liderando Lusail sem problemas. Na final final da corrida, Logan Sargeant assustou a todos.



O norte-americano reclamou de mal-estar e tirou o pé no setor 3. O piloto diminuiu muito o ritmo para levar o carro da Williams para os boxes. Ele chegou, estacionou e foi rapidamente atendido pela equipe - o jovem de apenas 22 anos precisou de ajuda para sair do carro, visivelmente esgotado. Mais cedo, Fernando Alonso também reclamou do calor na pista e perguntou se poderiam jogar água em seu corpo no pit stop.



Além da temperatura no Catar, um dos principais adversários dos pilotos na corrida deste domingo foram as punições por limites de pista. Uma das principais vítimas, Sérgio Pérez, da Red Bull, chegou a ser advertido pela equipe: "Mais uma punição de 5s por limites de pista. Isso está prejudicando nossa corrida". O mexicano não teve uma tarde feliz e sofria para entrar na zona de pontuação.



Em meio ao calor que assolou Fernando Alonso e a batida precoce das Mercedes, a McLaren aproveitou para fazer a 'corrida perfeita' no Catar. Com Norris virando muito rápido na terceira posição, a equipe pediu para o piloto britânico segurar o ritmo e não disputar posição com Oscar Piastri, que estava em segundo, temendo perder pontos importantes na disputa pelo Mundial de Construtores.



Norris não gostou do pedido, mas acatou e administrou a vantagem para cima de George Russell, que já estava em quarto. Max Verstappen, que liderou a corrida de ponta a ponta, cravou a volta mais rápida antes de receber a bandeira quadriculada: 1m24s319 no circuito de Lusail. O belga superou todas as adversidades para chegar 4s na frente de Piastri.

Confira o resultado da corrida do GP do Catar:

1. Max Verstappen (HOL/Red Bull)



2. Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 4s833



3. Lando Norris (ING/McLaren), a 5,969



4. George Russell (ING/Mercedes), a 34s119



5. Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 38s976



6. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 49s032



7. Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 62s390



8. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), a 66s563



9. Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 75s181



10. Zhou Guanyu (CHI/Alfa Romeo), a 76s127



11. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 81s652



12. Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 82s300



13. Alexander Albon (TAI/Williams), a 91s014



14. Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 96s531



15. Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), a 101s141



16. Nico Hulkenberg (ALE/Haas) a 107s268



17. Liam Lawson (NZL/AlphaTauri), a 119s291



Não completaram: Lewis Hamilton (ING/Mercedes), Carlos Sainz (ESP/Ferrari) e Logan Sargeant (EUA/Williams).