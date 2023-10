Perto do título, Verstappen larga na pole no GP do Catar

Com o título encaminhado, Max Verstappen se sobressaiu no treino classificatório realizado nesta sexta-feira (6) e vai largar na pole position no GP do Qatar de Fórmula 1. O holandês garantiu o primeiro lugar no grid com um tempo de 1min23s778.

George Russell e Lewis Hamilton, ambos da Mercedes, fecharam o top 3, nesta ordem. Os pilotos haviam ficado com o terceiro e quinto lugar, mas ganharam posições com voltas canceladas de Piastri e Norris, da McLaren.

O treino classificatório para a corrida de domingo (8) foi disputado nesta sexta porque o GP do Qatar é um dos circuitos onde a Fórmula 1 instituiu a corrida sprint, que será disputada neste sábado (7).

Max Verstappen pode chegar à corrida de domingo já campeão. Caso ele fique, no mínimo, no 6° lugar na corrida sprint deste sábado, não poderá mais ser alcançado na tabela de classificação.

COMO FOI O TREINO CLASSIFICATÓRIO

O Q1 foi tranquilo para as principais equipes. Verstappen, assim como fez no treino livre, fechou a sessão como o mais rápido, com um tempo de 1min25s007 feito já nos minutos finais. Norris e Alonso fecharam o top-3. Em compensação, a zona de eliminação contou com cinco pilotos de times diferentes.

O Q2 teve Lewis Hamilton como o piloto mais rápido, com uma volta de 1min24s381. Verstappen e Norris fecharam os três primeiros. Na zona de eliminação, Carlos Sainz, da Ferrari, e Sergio Pérez, da Red Bull, foram as decepções e ficaram fora da última sessão. O mexicano teve sua última volta, que o tiraria da zona de eliminação deletada.

O Q3 foi de amplo domínio de Max Verstappen. O holandês se colocou à frente já nos primeiros minutos e viu os adversários terem problemas para conseguirem alcançar o seu tempo e sequer foi para a pista nos momentos finais. Norris conseguiu um bom tempo e ocupar o segundo lugar, mas a volta foi deletada por limites de pista excedidos pelo inglês.

COMO FICOU O GRID DE LARGADA

1° - Max Verstappen (Red Bull)

2° - George Russell (Mercedes)

3° - Lewis Hamilton (Mercedes)

4° - Fernando Alonso (Aston Martin)

5° - Charles Leclerc (Ferrari)

6° - Oscar Piastri (McLaren)

7° - Pierre Gasly (Alpine)

8° - Esteban Ocon (Alpine)

9° - Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

10° - Lando Norris (McLaren)

11° - Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

12° - Carlos Sainz (Ferrari)

13° - Sergio Pérez (Red Bull)

14° - Alexander Albon (Williams)

15° - Nico Hulkenberg (Haas)

16° - Logan Sargeant (Williams)

17° - Lance Stroll (Aston Martin)

18° - Liam Lawson (AlphaTauri)

19° - Kevin Magnussen (Haas)

20° - Guanyu Zhou (Alfa Romeo)